У Києві здають квартиру-студію майже задарма: що пропонують (фото)

Бюджетне житло для однієї людини

У Дніпровському районі Києва пропонують орендувати квартиру-студію для однієї особи. Тут є санвузол, ліжко та невелика кухня. Вартість оренди складає лише 3800 гривень.

При цьому під час раптового блекауту тут завжди є інтернет, світло та вода. Комісії ріелтору платити не доведеться, оскільки власник здає житло самостійно. Про це йдеться в оголошенні на профільному ресурсі.

Так, у новобудові у Дніпровському районі Києва здається у довгострокову оренду квартира-студія. За житло просять щомісяця сплачувати 3800 гривень. При цьому необхідно регулярно оплачувати комунальні послуги. Також необхідно внести завдаток під час поселення у розмірі 3800 гривень.

"Здам квартиру студіо у довгострокову оренду 3800 грн. + обов’язкові комунальні платежі 850 грн, комунальні платежі за лічильниками близько 600 грн (вода та електрика). Взимку ще додатково в середньому 1200 грн на опалення", — йдеться у повідомленні.

У квартирі є 1 ліжко, 1 стілець, шафа, стіл, кухня, варильна панель, чайник, бойлер, холодильник і витяжка. Опалення парове.

Поруч розташовані різні супермаркети, кіоски, 4 аптеки, бювет і красивий сквер.

Квартиру може орендувати людина без тварин та шкідливих звичок.

При цьому з комфортних "фішок" вказані відеоспостереження, консьєрж, пожежна сигналізація, меблі на кухні, охорона території, душова кабіна та сигналізація.

Нагадаємо, що під Києвом здають в оренду скляний будинок у стилі "Сутінків". У будинку є капсульне бомбосховище та величезний оглядовий майданчик з видом на Київське море.

За оренду цього чудового будинку просять 8500 доларів або 344 тисячі гривень на місяць. Особливу особливу особняку надає те, що "слуги і дворецький" входять у вартість оренди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Києві продається унікальний особняк у стилі Роксолани практично за 4 мільйони доларів. Тут є власний сад, простора тераса, басейн та шикарна вітальня з мармуровими колонами.

Розташований будинок на території приватного сектору у Печерському районі Києва. Варто визнати, що садиба насправді має незвичайний вигляд і створює цілісний образ близькосхідного маєтку.