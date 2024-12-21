Україна отримала черговий транш від МВФ: яку суму передають

Загалом у межах програми EFF, погодженої з Фондом, виконано 35 структурних маяків

Міжнародний валютний фонд надасть Україні близько 1,1 млрд доларів США як черговий транш після шостого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF). У МВФ вважають, що Україна виконала усі структурні маяки, які були потрібні для отримання фінансування.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України. В Мінфіні перерахували структурні маяки, виконання яких було умовою для отримання грошей:

внесено зміни до Митного кодексу;

оглянуто довоєнні політики та практики середньострокового бюджетного планування;

проведено оцінку фінансових ризиків для фінансової стабільності країни, підготовлено план дій для різних сценаріїв;

проведено детальний аналіз фінансового стану підприємств централізованого теплопостачання;

також завершено розробку політики управління державною власністю у державних підприємствах, політики дивідендів та стратегії приватизації.

Окрім цього, ще три структурних маяки – звільнення НКРЕКП від процедури державної реєстрації, формування нової Наглядової ради НЕК "Укренерго" та зміни до закону про Рахункову палату – виконано достроково. Загалом у межах програми EFF виконано 35 структурних маяків.

"За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Вдячний команді Фонду за продуктивну роботу", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Гроші Україна буде отримувати не тільки від МВФ. Як повідомлялося раніше, 50 млрд доларів мають бути виділені як фінансова допомога від країн "Групи семи". Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро. Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. Велика Британія в рамках цієї ж програми надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд). Ці кошти підуть на закупівлю необхідного військового обладнання.

24 жовтня президент США Джозеф Байден підтвердив надання Україні 20 мільярдів доларів у рамках кредиту на 50 мільярдів. Кредит гарантований замороженими активами Росії, буде погашатися за рахунок доходів від них та є нагадуванням так званому "президенту" Володимиру Путіну, що він не переможе.