Чому варто вкладатися в нерухомість в Україні, незважаючи на обстріли - Гарік Корогодський
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Бізнесмен, письменник, співзасновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський розповів, чи варто купувати нерухомість в Україні під час війни
Намагаюся не писати на гарячі теми, але не втримався.
Щодо допису Неймана вчора після влучання у БЦ Торонто, де він закликає вкладатися у нерухомість не в Україні.
Йому прилетіло від всіх за недоречність реклами, за танці на кістках. Справедливо прилетіло.
Але багато хто каже, "по суті він має рацію".
Кажуть люди, яких я поважаю.
Тож відповім. Цей пост – пост не економіста, не інвест-банкіра, це думка торговця бананами. Що його банани найспіліші, взяв та їж.
Інвестиції за кордон малоприбуткові. До того ж будь-кого на новому ринку ви**уть за незнання правил та особливостей.
В Україні ризики набагато вищі. Це факт. Але й вихлоп геть інший. Так, наші банани зелені. Але вони дешеві, саме зараз дешеві. Дозріють? Виростуть в ціні? Почорніють?
Це невідомо нікому.
Утім різна прибутковість за різних ризиків – нормальна ринкова річ.
Як у житті.
Одні ганяються за принцесою, інші живуть з тими, хто надійно дає раз на тиждень та на свята.
Вибачте, що я на бананах пояснюю, але ж не втримався.
Тихої всім суботи.
Джерело: пост Корогодського у Facebook
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