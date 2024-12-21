Бізнесмен, письменник, співзасновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський розповів, чи варто купувати нерухомість в Україні під час війни

Намагаюся не писати на гарячі теми, але не втримався.

Щодо допису Неймана вчора після влучання у БЦ Торонто, де він закликає вкладатися у нерухомість не в Україні.

Йому прилетіло від всіх за недоречність реклами, за танці на кістках. Справедливо прилетіло.

Але багато хто каже, "по суті він має рацію".

Кажуть люди, яких я поважаю.

Тож відповім. Цей пост – пост не економіста, не інвест-банкіра, це думка торговця бананами. Що його банани найспіліші, взяв та їж.

Інвестиції за кордон малоприбуткові. До того ж будь-кого на новому ринку ви**уть за незнання правил та особливостей.

В Україні ризики набагато вищі. Це факт. Але й вихлоп геть інший. Так, наші банани зелені. Але вони дешеві, саме зараз дешеві. Дозріють? Виростуть в ціні? Почорніють?

Це невідомо нікому.

Утім різна прибутковість за різних ризиків – нормальна ринкова річ.

Як у житті.

Одні ганяються за принцесою, інші живуть з тими, хто надійно дає раз на тиждень та на свята.

Вибачте, що я на бананах пояснюю, але ж не втримався.

Тихої всім суботи.

Джерело: пост Корогодського у Facebook