Свято 5 травня: що не можна робити сьогодні на Великдень Христовий 2024

Христос Воскрес! Сьогодні в Україні святкують світле свято Великодня 2024 і День акушерки

Сьогодні у християн східного обряду велике та урочисте свято. Цього року 5 травня православні віряни та греко-католики після Великого посту зустріли Світле Христове Воскресіння 2024. Відзначення Великодня є найбільш тривалим святом. Протягом 40 днів віряни радісно зустрічають одне одного фразою "Христос Воскрес!" — "Воістину Воскрес!".

День Воскресіння Христового для християн є періодом глибокої духовної радості. Християни збираються на богослужіння, щоб прославити воскреслого Христа, і весь Великодній період відзначається "як один день". Церковні служби протягом усього тижня повторюють нічне пасхальне богослужіння.

Християнське свято відзначає воскресіння Ісуса Христа після Його смерті на хресті, що відбулася у Страсну (Велику) п’ятницю. Ця подія відзначається третього дня після страти, у неділю, що дало саме цьому дню тижня його сучасну назву. Християни щонеділі протягом року збираються в храмі для особливої молитовної служби, яка часто називається "малим Великоднем".

Традиції на Великдень 2024

У сучасному світі Христове Воскресіння асоціюється з нічною службою, святковим хресним ходом, смачними пасками, фарбованими яйцями та дзвоном дзвонів. Пасхальні звичаї, що є основою багатовікових традицій, включають важливий ритуал освячення продуктів, призначених для великоднього застілля.

Для цього віряни несуть великодні кошики до храму на освячення. Паска є невід’ємним атрибутом церемонії Світлого Воскресіння. Крім пасхального хліба можна також приносити крашанки, олію, сир, кисломолочний сир або сирну паску, різні м’ясні вироби, свічку, сіль. Небажано приносити до храму алкоголь, винятком є церковне вино – кагор.

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Народні прикмети 5 травня

Якщо на Великдень буде сонячна погода, то очікується хороший врожай.

Пташки перестали щебетати – чекайте на грозу та дощ.

На Великдень почути стукіт дятла – до покупки власного дому.

Негода — буде хороший урожай хліба.

Йде дощ із перервами — погода погіршиться.

Зоряна ніч на Великдень — кури добре нестимуться.

Якщо під час святкового богослужіння гасне свічка – до смутку.

Що не можна робити 5 травня

Тяжко працювати фізично, прати, шити, прибирати, вишивати.

Відвідувати цвинтарі та поминати померлих родичів. Це робиться вже після Великодня, у поминальні дні.

З’ясовувати стосунки, лаятись, лихословити, бажати зла іншим.

Викидати продукти, освячені у церкві. Краще віддати тваринам.

Ворожити — це великий гріх, не тільки в Христове Воскресіння.

У кого іменини 5 травня

Цього дня іменини святкують Ірина, Яків та Адріан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

5 травня у світі та в Україні відзначають такі події, як Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів, Міжнародний день принцес (International Princess day), День Європи, Всесвітній день спілкування, Всесвітній день гігієни рук, Всесвітній день легеневої гіпертензії та Хокку-День.

Щорічно в першу неділю травня зустрічають Всесвітній день веселощів, День лимонаду (Lemonade Day), Міжнародний день осиротілих матерів (International Bereaved Mother’s Day), Міжнародний день пермакультури (International Permaculture Day, підхід до проєктування навколишнього простору та система ведення сільського господарства).

Раніше "Телеграф" писав, що в ПЦУ розповіли, чого зовсім необов’язково робити на Великдень 2024. Є традиції, які не мають нічого спільного з християнськими звичаями.