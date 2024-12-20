Скасовано тисячі рішень: голова Центральної ВЛК про перегляд медичних висновків

Він також нагадав, що військовозобов’язані, які раніше мали статус обмежено придатний і були направлені ТЦК на перепроходження ВЛК, мають зробити це до 5 лютого 2025 року

Рахунок переглянутих сумнівних висновків військово-лікарських комісій за останні місяці йде на десятки тисяч. Значна частина таких висновків ВЛК була скасована.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив голова Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ, полковник медичної служби Дмитро Мірошниченко в рамках пресконференції 20 грудня.

"З минулого року триває широка кампанія, яка проводиться правоохоронними органами по виявленню порушень, які стали причиною виключення з військового обліку осіб, громадян України, які не мали бути виключені. Порушуються кримінальні провадження, вилучаються документи, пересилаються в штатні ВЛК, в тому числі і до мене в Центральну військово-лікарську комісію, де ми їх переоглядаємо за наявності підстав… На даний момент переглянуто десятки тисяч таких рішень. І тисячі з них було скасовано", — розповів "Телеграфу" Мірошниченко.

Керівник Центральної ВЛК також підкреслив, що наразі успішно триває процес перепроходження військово-лікарських комісій дійсними військовослужбовцями ЗСУ, котрі раніше були визнані обмежено придатними (нагадаємо, зміни в закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачають обов’язкове перепроходження ВЛК для тих, хто раніше мав статус "обмежено придатний" у зв’язку зі скасуванням цього статусу, — ред.).

"Серед діючих військовослужбовців понад 83% вже перепройшли цей медичний огляд. В районах безпосереднього ведення бойових дій цей показник ще вищий, тому що основні зусилля ми направили саме на людей, які виконують в складі підрозділів ті чи інші задачі. Тому в таких районах уже понад 90% осіб, які мали би бути переоглянуті, такий медичний огляд вже пройшли", — наголосив Дмитро Мірошниченко.

Він додав, що протягом грудня 2024 – січня 2025 року цей процес серед діючих військовослужбовців має бути повністю завершено.

Водночас, за словами Мірошниченка, ситуація з перепроходженням ВЛК тими, хто раніше отримав статус обмежено придатного, але наразі не перебуває на службі (наприклад, має статус військовозобов’язаних), гірша. Викликано це тим, що, по-перше, таких людей набагато більше, ніж дійсних військовослужбовців, а по-друге – значною завантаженістю військово-лікарських комісій при ТЦК.

"За нашими даними, процес іде, щомісячно люди переоглядаються, але враховуючи те, що комісії і так навантажені повсякденною роботою щодо огляду осіб, які мобілізуються до Збройних сил, цифри дещо менші… Процес триває динамічно, але разом з тим, за рахунок великої кількості, так швидко їх переоглянути, як ми це зробили в Збройних силах, з об'єктивних причин не виходить", — повідомив голова Центральної ВЛК ЗСУ.

Він також відмовився коментувати можливі наслідки для таких осіб, які не встигнуть перепройти ВЛК до 5 лютого 2025 року з огляду на те, що питання поза його компетенцією. Зауважимо, що, як вважають адвокати, якщо військовозобов’язаний, який раніше мав статус обмежено придатний і був направлений ТЦК на перепроходження ВЛК, не зробив цього до 5 лютого 2025 року, він може понести за це відповідальність – як адміністративну, так і кримінальну, відповідно до чинного законодавства.

Торкнувся голова Центральної ВЛК і питання щодо виключення з військового обліку осіб, визнаних непридатними до військової служби. За словами Мірошинченка, наразі законом 3363 це питання чітко унормовано.

"Дуже багато пішло запитань до нас - чи будуть ці люди (визнані ВЛК непридатними до військової служби, — ред.) виключатися з військового обліку, чи не будуть? Якщо подивитися закон "Про військовий обов'язок і військову службу", спуститися трошки нижче до 37 статті, то там в п. 3 частини 6 чітко написано що, особи, які визнані непридатними до військової служби, підлягають виключенню з військового обліку в районних, обласних, територіальних центрах міських, ТЦК та СП. Тобто, на мій погляд, в законі все чітко унормовано. Непридатний підлягає виключенню", — резюмував голова Центральної ВЛК.