Ф'юрі пішов на радикальний крок, щоб перемогти Усика

Дружина британця пролила світло на ситуацію

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) повністю зосередився на підготовці до бою з чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО). Для цього "Циганський король" на кілька місяців обірвав усі зв’язки із сім’єю.

Дружина Тайсона Періс Ф’юрі з розумінням поставилася до такої ідеї чоловіка. Про це вона розповіла у коментарі для Ifltv. Примітно, що вона прилетіла до Саудівської Аравії, але й досі не поговорила із чоловіком.

"Я не бачила його таким з часів реваншу з Деонтеєм Вайлдером, це був останній раз, коли я бачила Тайсона в такому настрої. Я не можу дати вам багато інформації, тому що ми не розмовляли тижнями, тижнями та тижнями.

Це було дуже важко, я не можу брехати. Я підтримала його у рішенні, але це не найкраще – не розмовляти з чоловіком довгий час", – заявила Періс.

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Ф’юрі. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися реванш в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій.

Зазначимо, тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. А за день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг. Цікаво, що фінальна дуель поглядів тривала лише 3 секунди, після чого "Циганський король" відвернувся від українця.