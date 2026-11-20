За цим смаколиком стояли цілі черги

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Українці в мережі згадали про один з популярних коктейлів в санаторіях, який був популярний років двадцять назад. Йдеться саме про кисневий коктейль.

Про це свідчить пост користувачки у Threads. Жінка запитала, чи пам'ятають українці коктейлі зі шкільних їдалень.

"Хто пам’ятає цю імбу зі шкільної столової? Що то взагалі було? Псевдолікування? Але які черги стояли……." — йдеться у повідомленні.

В коментарях користувачі відзначали, що найчастіше ці пінні коктейлі бачили в санаторіях чи поліклініці. Але наразі вони втратили свою популярність. Люди писали:

У вас була якась лакшері столова, я таке їла тільки в санаторії в Криму.

Ніфіга у вас шкільна столова. Я таке тільки в санаторії в Пєсках (наголос на є, це в Донецькій області) куштувала, готова була душу продати. Якби хтось мені рецептика дав, розказав як це робити я б сдохла від щастя.

Кисневий коктейль, так, псевдо лікування, радянська спадщина, так би мовити.

В шкільній? Я таке тільки в санаторії і лікарняному стаціонарі бачив.

В мене такого не було. Схоже, як тьотя Маша мочалку від посуду вижала.

Не показуйте це кав'ярням 43-ї хвилі.

З санаторію, де відпочивали дідусь з бабусею. Там це називалося "кисневими коктейлями" і вважалося лікувальним.

Що таке кисневий коктейль

Кисневий коктейль — це повітряна піна, яку отримують шляхом насичення соку, фіторозчину або сиропу кисневим потоком (за допомогою кисневого концентратора або міксера). Для утримання структури піни в рідину додають піноутворювачі, наприклад екстракт кореня солодки, желатин або яєчний білок.

Кисневий коктейль

Свого часу ці коктейлі були досить популярні та вважались лікувальними. Нібито вони насичували киснем організм. Давали такі напої як пенсіонерам, як і дітям. Наразі ж коктейлі втратили совю популярність.

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