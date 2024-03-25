День Служби безпеки України 2026: святкові листівки та картинки для привітань

Сьогодні своє професійне свято відзначає Служба безпеки України

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України. Це професійне свято національного значення, яке відзначають люди, які працюють в органах Служби безпеки. Під час війни діяльність відомства набула особливого значення.

Службу безпеки України було офіційно створено 25 березня 1992 року, практично одразу після того, як Україна здобула незалежність. Головна мета СБУ — забезпечення оборони та збереження суверенітету України, конституційного ладу, а також територіальної цілісності країни.

Професійне свято для працівників СБУ було запроваджено 2001 року. Постановою головнокомандувача України Леонідом Кучмою було започатковано День Служби безпеки України, який відзначається у день заснування — 25 березня.

