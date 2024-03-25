День Службы безопасности Украины 2026: праздничные открытки и картинки для поздравлений

Сегодня свой профессиональный праздник отмечает Служба безопасности Украины

Сегодня, 25 марта, в Украине отмечается День Службы безопасности Украины. Это профессиональный праздник национального значения, который отмечают люди, работающие в органах Службы безопасности. Во время войны деятельность ведомства обрела особое значение.

Служба безопасности Украины была официально создана 25 марта 1992 года, практически сразу после того, как Украина получила независимость. Главная цель СБУ — обеспечение оборона и сохранение суверенитета Украины, конституционного строя, а также территориальной целостности страны.

Профессиональный праздник для работников СБУ был введен в 2001 году. Постановлением главнокомандующего Украины Леонидом Кучмой был учрежден День Службы безопасности Украины, который отмечается в день основания — 25 марта.

