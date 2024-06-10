У Києві два чоловіка влаштували бійку просто серед дороги: відео

Учасники мордобою заважали іншим керманичам

У понеділок, 10 червня, в Києві два водії влаштували мордобій. Інцидент стався на Дарниці.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Труха Київ". Чоловіки, мабуть, не поділили дороги й почали махати руками.

Відео епічної бійки потрапило в мережу. На записі видно, що водії кинули свої автівки прямо серед проїжджої частини. Внаслідок цього рух транспорту було ускладнено.

Поки герої відео стрибали один на одного, інші учасники дорожнього руху були вимушені об'їжджати агресивно налаштованих чоловіків. Що саме спричинило конфлікт невідомо. Хто переміг у мордобої теж залишається тільки здогадуватися.

Нагадуємо, нещодавно у Деснянському районі Києва сталася запекла бійка між двома водіями. Чоловіки зупинили свої автомобілі та почали з’ясовувати стосунки прямо на проїжджій частині.

Обидва водії поводилися агресивно — на відео, яке опублікували в мережі, можна побачити, як вони безжально б’ють один одного. Користувачі соцмереж з іронією відреагували на запис.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік вдарив поліціянта та вистрибнув на службове авто, чим пошкодив його. Правопорушника затримали та повідомили про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень.