Боролся за справедливость? Мужчина, который угрожал поджечь себя в центре Львова, рассказал о мотиве (видео)

Несмотря на наличие несовершеннолетних детей, его жестко наказали

Молодой мужчина, который 16 июля угрожал поджечь себя в центре Львова возле городского совета, рассказал о мотивах такого поступка. Он считает, что вынесенный ему приговор за драку несправедлив.

Как сообщает издание Zahid.net, самоподжогом угрожал уроженец Азербайджана Усал Сафал-Оглы Назаров. В марте этого года суд вынес ему приговор — 2,5 года ограничения свободы и моральная компенсация пострадавшему в размере 250 тысяч гривен.

Драка произошла в июне 2023 года. Сожительница Назарова помогала ему продавать фрукты и овощи. Один из клиентов начал приставать к женщине. Назаров минимум трижды ударил его. Из-за избиений у покупателя был перелом носа и лобной пазухи.

Назаров в видео говорит о миллионе гривен. Вроде бы именно такую сумму с него требуют, хотя Zahid.net пишет о 250 тысячах. Мужчина говорит, что дело в том, что пострадавший является бывшим судьей, а его дети работают в правоохранительных органах. Именно поэтому он обратился к мэрии и хочет привлечь внимание к этой ситуации.

Свою вину он признает. Мужчина готов заплатить 100 – 150 тысяч гривен, но не ту сумму, которую у него требуют. Назаров отмечает, что у него есть дети на иждивении. Однако Zahid.net пишет, что суд не обратил на это внимание из-за того, что мужчина не является официальным отцом этих детей.

Свой поход в Ратушу Назаров анонсировал в соцсетях. Он написал в Фейсбуке, что хочет привлечь внимание общества к несправедливости системы.

"Сегодня я пришел под городской совет с последней надеждой, чтобы привлечь внимание общества к несправедливости системы. Почему несправедливости? Потерпевшим оказался бывший судья, Кузьма Михаил", — написал Назаров.

Напомним, что днем стало известно, что возле Ратуши во Львове неизвестный облил себя бензином. Мужчина угрожал поджечь себя. К нему вышли заместители мэра.

Позже стало известно, что этот мужчина переоделся и получил в Ратуше юридическую консультацию. После этого он вместе со своим адвокатом отправился в отделение полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровно задержали мужчину, который поджигал авто военных. Он хотел заработать легкие деньги.