Зима не за горами: коли на Львівщині чекати перші заморозки, прогноз

Заморозки у жовтні — це звична справа для нашого регіону

Перші ознаки наближення зими вже з'явилися в Українських Карпатах. На найвищій вершині України — горі Говерла — днями випав перший сніг. Схоже, що зима вже наступає на п'яти осені, готуючись взяти гору в сезонному протистоянні.

Проте, за даними Українського гідрометеорологічного центру, найближчий місяць ще потішить нас відносно теплою погодою. Однак львів'янам варто підготуватися: перші заморозки у місті Лева очікуються вже з 7 по 10 жовтня.

Вересень 2024 року виявився рекордно теплим в Україні за весь період метеорологічних спостережень, за винятком західних областей.

Погода на 5-6 жовтня

Починаючи з 5-6 жовтня, погодні умови істотно зміняться через розвиток холодного скандинавського антициклону та його зміщення на південний схід. Відбудеться досить різке похолодання, пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас, каже метеоролог Ігор Кибальчич. Температура знизиться на 7-13°С.

Що чекає на львів'ян?

Похолодання супроводжуватиметься дощами, посиленням північно-західного вітру та коливаннями атмосферного тиску. Ці зміни ознаменують початок метеорологічної осені в Україні.

Перші заморозки на Львівщині варто очікувати в період з 7 по 10 жовтня. Вони прогнозуються як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

Варто зазначити, що в Укргідрометцентрі на найближчі дні не прогнозують заморозки. Однак метеорологи нагадують, що найбільш точним зазвичай буває прогноз не більше ніж на 3 дні.

Заморозки у жовтні — це звична справа для нашого регіону, тому їх можна очікувати практично будь-коли протягом місяця. Мешканцям Львова та області рекомендується слідкувати за оновленнями прогнозу погоди та бути готовими до раптових змін температури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якої погоди чекати українцям у перші вихідні жовтня. Найхолодніше буде на заході України.