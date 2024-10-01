Настав час діставати теплі речі: якою буде погода в Києві в перший день жовтня

До столиці прийшла справжня осінь

У перший день жовтня у Києві буде прохолодна, похмура погода. Проте опадів у вигляді дощу мешканцім столиці чекати сьогодні не варто.

Детальний прогноз погоди було опубліковано на сайті Sinoptik.ua. Фахівці зазначають, що максимальна температура повітря вдень становитиме лише +18 градусів тепла.

Синоптики заявляють, що вдень та ввечері 1 жовтня у столиці очікується близько +15.. +18 градусів тепла, а вночі похолодає до +9…+10.

Цілий день буде хмарно, але без опадів.

Схід сонця о 6:58, а захід — о 18:35.

До речі, за останні 130 років максимальна температура повітря у цей день була зафіксована у 1927 році та становила +26,5 градусів тепла. А найменша — лише 0.3 градуси спостерігалася в 1976 році.

Цікаво, що згідно з народним прогнозом погоди вважається, яка погода буде стояти 1 жовтня, така буде й 1 квітня.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода буде у жовтні в Україні. Найвищі градуси очікуються на початку місяця. Потім ставатиме все прохолодніше, але різких похолодань чекати не варто.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні наприкінці вересня та на початку жовтня. Наприклад, синоптики кажуть, що жителі західних регіонів країни відчують справжню осінню прохолоду, з першими заморозками та снігом. А ось в інших областях погода здивує сюрпризом.