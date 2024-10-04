Зима не за горами: когда на Львовщине будут первые заморозки, прогноз
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Заморозки в октябре – это обычное дело для нашего региона
Первые признаки приближающейся зимы уже появились в Украинских Карпатах. На самой высокой вершине Украины — горе Говерла — на днях выпал первый снег. Похоже, что зима уже наступает на пятки осени, готовясь одержать верх в сезонном противостоянии.
Однако, по данным Украинского гидрометеорологического центра, ближайший месяц порадует нас относительно теплой погодой. Однако львовянам следует подготовиться: первые заморозки в городе ожидаются уже с 7 по 10 октября.
Сентябрь 2024 оказался рекордно теплым в Украине за весь период метеорологических наблюдений, за исключением западных областей.
Начиная с 5-6 октября погодные условия существенно изменятся из-за развития холодного скандинавского антициклона и его смещения на юго-восток. Произойдет достаточно резкое похолодание, связанное с вторжением арктических воздушных масс, говорит метеоролог Игорь Кибальчич. Температура снизится на 7–13°С.
Что ждет львовян?
Похолодание будет сопровождаться дождями, усилением северо-западного ветра и колебаниями атмосферного давления. Эти изменения ознаменуют начало метеорологической осени в Украине.
Первые заморозки во Львовской области следует ожидать в период с 7 по 10 октября. Они прогнозируются как на поверхности почвы, так и в воздухе.
Следует отметить, что в Укргидрометцентре на ближайшие дни не прогнозируют заморозки. Однако метеорологи напоминают, что наиболее точным обычно бывает прогноз не более чем на 3 дня.
Заморозки в октябре — это обычное дело для нашего региона, поэтому их можно ожидать практически в любое время в течение месяца. Жителям Львова и области рекомендуется следить за обновлением прогноза погоды и быть готовым к внезапным изменениям температуры.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой погоды ждать украинцам в первые выходные октября. Холоднее всего будет на западе Украины.