Все змінилось за лічені дні: Говерлу замело снігом ніби взимку (відео і фото)

Ще у вихідні підійматися на вершину гори можна будо у літньому одязі

Всім охочим підкорити вершину Говерли слід добряче підготуватися та об'єктивно оцінити свої можливості. Адже найвищу гору країни замело снігом.

В мережі з'явилося свіже відео, на якому видно погоду на Говерлі. Ролік датований 30 вересня. Автори зазначили, що на момент підйому температура повітря становила -5 °С, вітер до 20 м/с.

"У суботу (28 вересня- ред.,) можна було у футболці йти, а в понеділок — повноцінна зима.Слідкуйте за прогнозами погоди, об'єктивно оцінюйте свої можливості, особливу увагу виділяйте спорядженню, консультуйтесь з гірськими рятувальниками і просто будьте добрішими", — йдеться в коментарі під роликом.

А ось так виглядала Говерла кілька тижнів тому.

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 1 жовтня, в Івано-Франківській області на високогір'ї Карпат зафіксували сніговий покрив висотою від 2 до 13 сантиметрів.

Днями "Телеграф" показав читачам фото засніжених схилів з гори Піп Іван Чорногірський та Буковелю. Стовпчики термометрів у деяких місцях України вже опустилися нижче за нуль.

Раніше ми писали, що Африку накрив аномальний снігопад, а машини на дорогах були заблоковані.