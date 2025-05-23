Місце сили під загрозою: у Карпатах планують будівництво під Княжими скелями
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Панорамний вид зі скель може змінитися до невпізнаваності
На Львівщині, у Сколівській громаді, під загрозою опинилася одна з наймальовничіших ділянок річки Стрий. Греблю планують звести за два кілометри нижче від місця впадіння річки Опір у Стрий – між селами Межиброди та Тишівниця. І це — просто під унікальною природною пам’яткою "Княжі скелі".
В Українській природоохоронній групі наголошують — це загроза біорізноманіттю річки. Голова організації Олексій Василюк в коментарі "Телеграфу" зазначив, що в разі перекриття річки, вона стає мертвою вгору по течії. "Це зупинить рух риби. В горах майже всі види риби прохідні, і вони майже всі охороняються в Україні, вони є лише в горах, — каже експерт. — Весь басейн річки Стрий, який знаходиться вище по течії залишається без видів, які Україна зобов'язалась охороняти перед усією Європою". Загрожує будівництво ГЕС і тим видам молюсків, які можуть жити тільки там, де є активні перекати річок.
Також — охорона біорозмаїття річки є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. "Цей проєкт може стати катастрофою", — наголошує природоохоронець. Вплине нова ГЕС і на пам'ятку — точно змінить панорамний вид, яким і відомі Княжі скелі. Зміни наразі на етапі планування.
Княжі скелі — що за пам'ятка
Княжі скелі — це група кам’яних останців, які здіймаються на висоту до 42 метрів над долиною річки Стрий. Скелі складаються з трьох основних вершин: Княжої, Ярославни та Ханської. З ними пов’язані давні легенди часів Київської Русі. Згідно з ними тут татарський хан хотів вбити князя та полонити його дочку, Ярославну. Вона кинулась зі скелі в річку, а князь та хан застигли від горя.
Місце активно відвідують туристи, скелелази, альпіністи та маунтбайкери. На протилежному березі від скель облаштовано зону кемпінгу, а поруч проходять маршрути для пішохідного туризму. Зі скелі Ярославна відкривається панорамний краєвид на долину Стрия.
Як дістатися до Княжих скель
Громадським транспортом:
Зі Львова потягом до Стрия, далі пересадка на електричку до села Тишівниця. Від станції до скель – 270 метрів уздовж річки.
Автомобілем:
Трасою Е471 до Нижнього Синьовидного. В селі повернути в напрямку готелю "Вікінг Карпат", після нього ліворуч — і ще 700 метрів до мосту. Далі — короткий пішохідний маршрут уздовж річки або через ліс.
Що подивитися поруч
- Скелі Довбуша
- Національний парк "Сколівські Бескиди"
- Водоспад Гуркало
- Журавлине озеро.
Зазначимо, далі по річці Стрий є вже одна недобудована ГЕС "Сопіт" або ж "Карпатське море". Туристів тут небагато, але охочі зазирнути до руїн недобудованої ГЕС — завжди знайдуться.
Можна побачити водозабірну споруду, залишки водовідвідних каналів із озером, залізобетонні конструкції переливів на обох берегах Стрия, занедбані приміщення для персоналу й комплекс, де мали обслуговувати станцію. Проєкт закинули ще в радянські часи через зсув гори.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Брюховичах під Львовом повернули в громадську власність озеро, вхід до якого був платним протягом десятиліття. Наразі в судах вирішується доля інших озер.