Місце сили під загрозою: у Карпатах планують будівництво під Княжими скелями

Панорамний вид зі скель може змінитися до невпізнаваності

На Львівщині, у Сколівській громаді, під загрозою опинилася одна з наймальовничіших ділянок річки Стрий. Греблю планують звести за два кілометри нижче від місця впадіння річки Опір у Стрий – між селами Межиброди та Тишівниця. І це — просто під унікальною природною пам’яткою "Княжі скелі".

В Українській природоохоронній групі наголошують — це загроза біорізноманіттю річки. Голова організації Олексій Василюк в коментарі "Телеграфу" зазначив, що в разі перекриття річки, вона стає мертвою вгору по течії. "Це зупинить рух риби. В горах майже всі види риби прохідні, і вони майже всі охороняються в Україні, вони є лише в горах, — каже експерт. — Весь басейн річки Стрий, який знаходиться вище по течії залишається без видів, які Україна зобов'язалась охороняти перед усією Європою". Загрожує будівництво ГЕС і тим видам молюсків, які можуть жити тільки там, де є активні перекати річок.

Також — охорона біорозмаїття річки є частиною євроінтеграційних зобов'язань України. "Цей проєкт може стати катастрофою", — наголошує природоохоронець. Вплине нова ГЕС і на пам'ятку — точно змінить панорамний вид, яким і відомі Княжі скелі. Зміни наразі на етапі планування.

Княжі скелі — що за пам'ятка

Княжі скелі — це група кам’яних останців, які здіймаються на висоту до 42 метрів над долиною річки Стрий. Скелі складаються з трьох основних вершин: Княжої, Ярославни та Ханської. З ними пов’язані давні легенди часів Київської Русі. Згідно з ними тут татарський хан хотів вбити князя та полонити його дочку, Ярославну. Вона кинулась зі скелі в річку, а князь та хан застигли від горя.

Восени Княжі скелі ще красивіші

Місце активно відвідують туристи, скелелази, альпіністи та маунтбайкери. На протилежному березі від скель облаштовано зону кемпінгу, а поруч проходять маршрути для пішохідного туризму. Зі скелі Ярославна відкривається панорамний краєвид на долину Стрия.

Як дістатися до Княжих скель

Громадським транспортом:

Зі Львова потягом до Стрия, далі пересадка на електричку до села Тишівниця. Від станції до скель – 270 метрів уздовж річки.

Автомобілем:

Трасою Е471 до Нижнього Синьовидного. В селі повернути в напрямку готелю "Вікінг Карпат", після нього ліворуч — і ще 700 метрів до мосту. Далі — короткий пішохідний маршрут уздовж річки або через ліс.

Вид на річку Стрий зі скель

Що подивитися поруч

Скелі Довбуша

Національний парк "Сколівські Бескиди"

Водоспад Гуркало

Журавлине озеро.

Зазначимо, далі по річці Стрий є вже одна недобудована ГЕС "Сопіт" або ж "Карпатське море". Туристів тут небагато, але охочі зазирнути до руїн недобудованої ГЕС — завжди знайдуться.

Можна побачити водозабірну споруду, залишки водовідвідних каналів із озером, залізобетонні конструкції переливів на обох берегах Стрия, занедбані приміщення для персоналу й комплекс, де мали обслуговувати станцію. Проєкт закинули ще в радянські часи через зсув гори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Брюховичах під Львовом повернули в громадську власність озеро, вхід до якого був платним протягом десятиліття. Наразі в судах вирішується доля інших озер.