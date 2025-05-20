Приїжджатимете щоліта замість моря: це озеро на Волині здивує кришталевою водою та сріблом (фото)

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Озеро Пісочне вражає своєю кришталево чистою водою та затишними піщаними берегами серед соснового бору Волинського Полісся. Воно входить до групи Шацьких озер і вирізняється найвищою прозорістю води в усьому озерному комплексі. На території Шацького національного природного парку, за інформацією екологів, біля озера Пісочне відсутні джерела забруднення, тому тут така чиста вода.

Де розташоване озеро Пісочне

Озеро Пісочне - де розташоване

Озеро Пісочне розташоване на північний схід від села Мельники Ковельського району Волинської області. Воно є частиною унікального природного комплексу Шацьких озер, розташованого у межиріччі річок Прип'ять і Західний Буг. Карстове походження озера обумовило його округлу форму, а піщане дно забезпечує надзвичайну прозорість води.

Довжина озера становить 2 км, ширина — 1,9 км, площа — 1,38 км². Середня глибина водойми сягає близько 7 метрів, а максимальна — понад 16 метрів. Важливою особливістю озера є те, що воно розташоване далі від основних туристичних маршрутів, завдяки чому тут можна насолодитися тишею та спокоєм.

Чому варто відвідати озеро Пісочне

Озеро Пісочне — справжня перлина Шацького національного парку, яка має кілька унікальних переваг:

найвища прозорість води серед усіх Шацьких озер;

низькі піщані береги, зручні для відпочинку;

відсутність високих хвиль — безпечно для відпочинку з дітьми;

вода містить срібло та гліцерин, як і в озері Світязь;

мінімальна кількість відпочивальників порівняно з іншими озерами.

Завдяки статусу національного природного парку, екосистема озера добре збережена. Тут можна побачити різноманітну рибу: ляща, карася, щуку, коропа та навіть акліматизовані види, зокрема фореле-окуня.

Активний відпочинок на озері Пісочне

Озеро Пісочне створене для любителів активного відпочинку та пізнавальних прогулянок. Від санаторію "Лісова пісня" починається екостежка, яка з'єднує озера Пісочне та Перемут. Довжина маршруту становить 5,6 км, і він підходить як для пішохідних, так і для велосипедних прогулянок.

Варто також спробувати маршрут екостежкою "Два озера": санаторій "Лісова пісня" — сосновий бір — пляж "Піцунда" — залишки доту часів Другої світової війни — річка Копаївка — оглядова вежа на озері Перемут — місце відпочинку на Перемуті — автостоянка — стежка "Лісова пісня". Протяжність маршруту — 9 кілометрів, подолати його можна приблизно за дві години.

На озері доступні різноманітні види водного відпочинку: катання на човнах, катамаранах, віндсерфінг. Любителям риболовлі теж буде чим зайнятися, адже озеро багате на різні види риб.

Де зупинитися біля озера Пісочне

Поблизу озера Пісочне розташовані різноманітні варіанти проживання:

санаторій "Лісова пісня" на 400 місць (спеціалізується на кардіологічному профілі);

"SHELTER на озері" (с. Мельники, вул. 17 вересня);

База відпочинку "Пісочна Перлина" (с. Мельники, вул. 17 Вересня);

"Forest Hotel" (урочище Пісочне, 10, Буцинь);

Релакс-база "Медик" з дерев'яними будиночками вздовж берега;

спеціально обладнаний кемпінг на північному заході озера для прихильників "дикого" відпочинку;

приватні домогосподарства.

До речі, кемпінг має необхідну інфраструктуру: чисту воду, туалети та альтанки з електрикою.

Де поїсти біля озера Пісочне

На території навколо озера Пісочне працює багато закладів харчування на різний смак і бюджет:

Їдальня санаторію "Лісова пісня";

ресторан у комплексі "Nestor House";

кафе "Лайм";

кафе у готелі "Forest Hotel";

Кафе "Сезон";

кафе на території готелю "Лемарк";

кафе "Generous Miller".

Також відпочивальники можуть організувати пікнік на березі озера, дотримуючись правил чистоти та не залишаючи після себе сміття.

Що подивитися поблизу

Відпочинок на озері Пісочне можна чудово поєднати з відвідуванням інших цікавих місць:

Інші озера Шацького комплексу, особливо найбільше озеро України — Світязь;

"Тунель кохання" — одне з найромантичніших місць України;

Замок Любарта в Луцьку для поціновувачів історичних пам'яток.

Як доїхати до озера Пісочне

Громадським транспортом:

Зі Львова — прямий автобус "Львів — Лісова пісня" з автостанції №2 (вул. Богдана Хмельницького), який відправляється щодня о 12:00

З Рівного та Луцька є регулярні автобуси до Шацьких озер.

Власним автомобілем:

рухатися трасою "Львів — Брест";

Доїхавши до смт. Шацьк, повернути в напрямку села Мельники;

орієнтири: найближчі населені пункти — Гаївка, Мельники, Буцинь.

Як доїхати власним авто з Києва

Як доїхати власним авто зі Львова

Озеро Пісочне — ідеальний варіант для тих, хто шукає спокійний відпочинок на природі з чистою водою, піщаними пляжами та можливістю активних розваг. Тут кожен знайде заняття до душі: від спокійного пляжного відпочинку до захопливих екскурсій навколишньою природою.

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