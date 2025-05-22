Пляж під Львовом став безкоштовним? Що відбувається на популярних курортах у Брюховичах

Судова тяганина торкнулась не одного місця відпочинку

Озеро "Корса" у Брюховичах під Львовом, яке майже десятиліття залишалося за огорожею відпочинкового комплексу, повернули громаді. Всі ці роки там працювала однойменна база відпочинку. Прохід на пляж був платним, але окрім піску тут були кафе, альтанки, прокат шезлонгів, VIP-зона та можливість орендувати будинок, чан чи баню.

Наразі невідомо, чи працюватимуть платні послуги на пляжі після повернення озера в громадську власність. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що судова тяганина тривала з моменту приєднання Брюховичів до Львоввської міської громади – понад десять років. Наразі пляж під контролем Шевченківської райадміністрації. Щодо альтанок та ресторану — ще тривають судові справи.

Так виглядав платний пляж "Корса"

Попри невизначеність із пляжною зоною, база відпочинку частково працює. Торік вхід на пляж коштував 300 грн, для дітей з 7 до 12 років — 150 грн. Оренда альтанок 1500-2000 грн, котеджі — по 4000 грн. Наразі до оренди доступні тільки чан, баня, котеджі та альтанки. Ціни збереглись торішні, однак їх можуть змінити з початком літнього сезону, повідомили на базі.

Ціни відпочинку на озері "Корса" в 2024 році

Котеджі на воді на базі "Корса"

Зазначимо, що в Брюховичах загалом не одне озеро. На іншому розташований відпочинковий комплекс "Колиба". Вхід у цю пляжну зону також платний — 250 грн з людини. Пляж пісочно-трав'яний, є додаткові опції — кафе оренда альтанки, шатро від 500 грн. Наразі щодо цього комплексу також тривають судові справи.

"Телеграф" розповідав, що якщо душа прагне відпочинку на воді, у сусідній зі Львівською — Волинській області є унікальне Пісочне озеро. Вода у ньому — надзвичайно чиста, а також містить срібло та гліцерин. Якщо ж відпочити хочеться на Львівщині — окрім пляжного відпочинку, є цікаві варіанти, як провести час біля Львова з користю.