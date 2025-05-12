Неймовірна краса за бюджетними цінами. Усе про відпочинок в "українській Атлантиді" (фото)

Під час будівництва Дністровської ГЕС було затоплено кілька сіл, з ними і Бакота

В Україні є чимало гарних туристичних місць, окрім Карпат та пляжних курортів. До прикладу, на Хмельниччині є справжня "українська Атлантида" — затоплене село Бакота.

"Телеграф" розповість, скільки там коштує відпочинок і як добратися. Зауважимо, що це унікальне місце з мальовничими краєвидами.

Бакота утворилась під час будівництва Дністровської ГЕС у 1986 році. Тоді жителів села примусово виселили, давши на переїзд 8 років. І у 1981 році почалось поступове підняття рівня Дністра, яке тривало шість років і забрало під воду разом з Бакотою загалом кілька десятків сіл.

Затоплене село Бакота

Наразі Бакота — це неймовірні краєвиди, про які мало хто знає. Ця місцевість має помірний клімат, чимось схожий на кримській та гористу місцевість. У Бакотські затоці є не тільки комплекси для проживання, а й атракціони, прогулянки на сапах чи каяках тощо.

Скільки коштує відпочинок у Бакоті

До Бакоти можна добратись власними силами і орендувати номер чи будинок на місці або скористатись кемпінгом. Так, у парку-готелі "Теремки" — 70 грн з особи зі своїм наметом або 185 грн з особи з орендованим наметом, включаючи сніданок. Оренда садиби у Старій Ушиці, Гораївці чи Колодіївці від 200 грн за ніч.

Також є можливість купити повноцінний тур "Ніч на Бакоті". Він включає проживання, сап-тур, екскурсію та харчування за 2000 грн з особи.

Затоплене село Бакота

Бакота в Хмельницькій області

Бакота в Хмельницькій області

Як дістатися до Бакоти

Якщо використовувати власний транспорт, то треба їхати дорогою на Стару Ушицю. Після села Грушка, через 5 км, по трасі розташований вказівник "Бакотський скельний монастир", за ним повернути праворуч, доїхати до зупинки і повернути ліворуч до Бакотського монастиря. Відстань від м. Хмельницький — 100 км, а від Кам'янець-Подільський — 40 км.

Якщо вирушати громадським транспортом, то з Кам'янець-Подільська та Хмельницька слід сідати на автобус до станції Стара Ушиця. Вийти на повороті до Бакоти (вказівник "Бакотський скельний монастир"), далі пішки до зупинки і повернути ліворуч до Бакотського монастиря.

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