Место силы под угрозой: в Карпатах планируют строительство под Княжескими скалами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Панорамный вид скал может измениться до неузнаваемости.
Во Львовской области, в Сколевской громаде, под угрозой оказался один из самых живописных участков реки Стрый. Плотину планируют возвести в двух километрах ниже места впадения реки Опир в Стрый – между селами Межиброды и Тишевница. И это – просто под уникальным природным памятником "Княжеские скалы".
В Украинской природоохранной группе отмечают — это угроза биоразнообразию реки. Глава организации Алексей Василюк в комментарии "Телеграфу" отметил, что в случае перекрытия реки, она становится мертвой вверх по течению. "Это остановит движение рыбы. В горах почти все виды рыбы проходные, и они почти все охраняются в Украине, они есть только в горах, — говорит эксперт. — Весь бассейн реки Стрый, который находится выше по течению остается без видов, которые Украина обязалась охранять перед всей Европой". Угрожает строительство ГЭС и тем видам моллюсков, которые могут жить только там, где есть активные перекаты рек.
Также — охрана биоразнообразия реки является частью евроинтеграционных обязательств Украины. "Этот проект может стать катастрофой", — отмечает природозащитник. Повлияет новая ГЭС и на памятку — точно изменит панорамный вид, которым и известны Княжеские скалы. Изменения пока на этапе планирования.
Княжеские скалы — что за достопримечательность
Княжеские скалы – это группа каменных образований, которые поднимаются на высоту до 42 метров над долиной реки Стрый. Скалы состоят из трех основных вершин: Княжеской, Ярославны и Ханской. С ними связаны древние легенды времен Киевской Руси. Согласно им, здесь татарский хан хотел убить князя и пленить его дочь, Ярославну. Она бросилась со скалы в реку, а князь и хан застыли от горя.
Место активно посещают туристы, скалолазы, альпинисты и маунтбайкеры. На противоположном берегу от скал обустроена зона кемпинга, а рядом проходят маршруты для пешеходного туризма. Со скалы Ярославна открывается панорамный вид на долину реки Стрый.
Как добраться до Княжеских скал
Общественным транспортом:
Из Львова поездом в Стрый, дальше пересадка на электричку в село Тишевница. От станции до скал – 270 метров вдоль реки.
Автомобилем:
По трассе Е471 до Нижнего Синевидного. В селе повернуть в направлении гостиницы "Викинг Карпат", после нее слева — и еще 700 метров до моста. Далее – короткий пешеходный маршрут вдоль реки или через лес.
Что посмотреть рядом
- Скалы Довбуша
- Национальный парк "Сколевские Бескиды"
- Водопад Гуркало
- Клюква озеро.
Отметим, дальше по реке Стрый есть уже одна недостроенная ГЭС "Сопит" или "Карпатское море". Туристов здесь немного, но желающие заглянуть в руины недостроенной ГЭС — всегда найдутся.
Можно увидеть водозаборное сооружение, остатки водоотводных каналов с озером, железобетонные конструкции переливов по обоим берегам Стрыя, заброшенные помещения для персонала и комплекс, где должны были обслуживать станцию. Проект забросили еще в советские времена из-за оползня.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Брюховичах во Львове вернули в общественную собственность озеро, вход к которому был платным в течение десятилетия. В судах решается судьба других озер.