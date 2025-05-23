Место силы под угрозой: в Карпатах планируют строительство под Княжескими скалами

Панорамный вид скал может измениться до неузнаваемости.

Во Львовской области, в Сколевской громаде, под угрозой оказался один из самых живописных участков реки Стрый. Плотину планируют возвести в двух километрах ниже места впадения реки Опир в Стрый – между селами Межиброды и Тишевница. И это – просто под уникальным природным памятником "Княжеские скалы".

В Украинской природоохранной группе отмечают — это угроза биоразнообразию реки. Глава организации Алексей Василюк в комментарии "Телеграфу" отметил, что в случае перекрытия реки, она становится мертвой вверх по течению. "Это остановит движение рыбы. В горах почти все виды рыбы проходные, и они почти все охраняются в Украине, они есть только в горах, — говорит эксперт. — Весь бассейн реки Стрый, который находится выше по течению остается без видов, которые Украина обязалась охранять перед всей Европой". Угрожает строительство ГЭС и тем видам моллюсков, которые могут жить только там, где есть активные перекаты рек.

Также — охрана биоразнообразия реки является частью евроинтеграционных обязательств Украины. "Этот проект может стать катастрофой", — отмечает природозащитник. Повлияет новая ГЭС и на памятку — точно изменит панорамный вид, которым и известны Княжеские скалы. Изменения пока на этапе планирования.

Княжеские скалы — что за достопримечательность

Княжеские скалы – это группа каменных образований, которые поднимаются на высоту до 42 метров над долиной реки Стрый. Скалы состоят из трех основных вершин: Княжеской, Ярославны и Ханской. С ними связаны древние легенды времен Киевской Руси. Согласно им, здесь татарский хан хотел убить князя и пленить его дочь, Ярославну. Она бросилась со скалы в реку, а князь и хан застыли от горя.

Осенью Княжеские скалы еще красивее

Место активно посещают туристы, скалолазы, альпинисты и маунтбайкеры. На противоположном берегу от скал обустроена зона кемпинга, а рядом проходят маршруты для пешеходного туризма. Со скалы Ярославна открывается панорамный вид на долину реки Стрый.

Как добраться до Княжеских скал

Общественным транспортом:

Из Львова поездом в Стрый, дальше пересадка на электричку в село Тишевница. От станции до скал – 270 метров вдоль реки.

Автомобилем:

По трассе Е471 до Нижнего Синевидного. В селе повернуть в направлении гостиницы "Викинг Карпат", после нее слева — и еще 700 метров до моста. Далее – короткий пешеходный маршрут вдоль реки или через лес.

Вид на реку Стрый со скал

Что посмотреть рядом

Скалы Довбуша

Национальный парк "Сколевские Бескиды"

Водопад Гуркало

Клюква озеро.

Отметим, дальше по реке Стрый есть уже одна недостроенная ГЭС "Сопит" или "Карпатское море". Туристов здесь немного, но желающие заглянуть в руины недостроенной ГЭС — всегда найдутся.

Можно увидеть водозаборное сооружение, остатки водоотводных каналов с озером, железобетонные конструкции переливов по обоим берегам Стрыя, заброшенные помещения для персонала и комплекс, где должны были обслуживать станцию. Проект забросили еще в советские времена из-за оползня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Брюховичах во Львове вернули в общественную собственность озеро, вход к которому был платным в течение десятилетия. В судах решается судьба других озер.