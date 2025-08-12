Невідомі напали на будинок викладача ЛНУ: що з ним (фото)
Чоловіка врятували лікарі
На Львівщині невідомі напали на Андрія Манько, викладача Львівського національного університету імені Івана Франка. Він отримав тяжке поранення та перебуває у лікарні.
Про це він повідомив у своєму Facebook. Він додав, що зловмисники вбили його матір.
"Сталася страшна трагедія, на наш будинок у селі напали, маму вбили, мене тяжко поранили. Я живий і в лікарні"
Викладач подякував лікарям за те, що змогли врятувати його життя. Інших деталей він розкривати не став, пославшись на те, що йде слідство.
Як відомо, Андрій Манько є доцентом кафедри туризму у ЛНУ. Народився він 1980 року в селі Кружики Самбірського району, у 2002 році закінчив ЛНУ та здобув спеціальність "Географ, викладач".
Розробив та читає спецкурси: "Туроперейтинг", "Реклама та інформаційні технології у туризмі", "Рекламна діяльність у готельно-ресторанному господарстві", "Проєктування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства", "Інфраструктура туризму". Опубліковано близько 300 наукових праць.
