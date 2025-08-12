Невідомі напали на будинок викладача ЛНУ: що з ним (фото)

Чоловіка врятували лікарі

На Львівщині невідомі напали на Андрія Манько, викладача Львівського національного університету імені Івана Франка. Він отримав тяжке поранення та перебуває у лікарні.

Про це він повідомив у своєму Facebook. Він додав, що зловмисники вбили його матір.

"Сталася страшна трагедія, на наш будинок у селі напали, маму вбили, мене тяжко поранили. Я живий і в лікарні" Андрій Манько

Викладач подякував лікарям за те, що змогли врятувати його життя. Інших деталей він розкривати не став, пославшись на те, що йде слідство.

Андрій Манько показав фото із лікарні

Як відомо, Андрій Манько є доцентом кафедри туризму у ЛНУ. Народився він 1980 року в селі Кружики Самбірського району, у 2002 році закінчив ЛНУ та здобув спеціальність "Географ, викладач".

Розробив та читає спецкурси: "Туроперейтинг", "Реклама та інформаційні технології у туризмі", "Рекламна діяльність у готельно-ресторанному господарстві", "Проєктування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства", "Інфраструктура туризму". Опубліковано близько 300 наукових праць.

