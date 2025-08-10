Посеред дня, біля дому: в Одесі невідомий намагався зґвалтувати учасницю "Холостяка"

Жінка відбулася легкими травмами та сильним переляком

В Одесі невідомий намагався зґвалтувати блогера та учасницю 11-го сезону шоу "Холостяк" Олександру Миколюку. Інцидент стався близько полудня неподалік її будинку.

Про це вона повідомила у своєму профілі в Instagram. За її словами, вона в цей час підгодовувала бездомних тварин та вітала друга телефоном з днем народження.

На вузькій дорозі схилом вона пропустила невідомого чоловіка і почула, що той став за її спиною та пригрозив зґвалтувати. Потім він зняв штани і почав задовольняти себе. Жінка у відповідь направила на нього телефон, чим злякала зловмисника. Проте затримка тривала недовго, він знову повторив погрози та погнався за Миколюк.

Блогерка втратила рівновагу, впала і покотилася зі схилу, через що розбила голову і пошкодила руку. Проте її крики почули оточуючі та поспішили на допомогу.

"Це сталося вдень о 12 годині. У парку біля мого будинку. Я багато чула про домашнє насильство і співчувала жертвам. Але ніколи не думала, що зіткнуся з насильством віч-на-віч, посеред вулиці". Олександра Миколюк

Зловмисника вона описала як гидко поголеного чоловіка 35-40 років із зачіскою "під їжачок" та надмірною вагою. Одягнений він був у сіру футболку, сірі шорти та шльопанці і мав при собі пакет.

