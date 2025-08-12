Неизвестные напали на дом преподавателя ЛНУ: что с ним (фото)

Мужчину спасли врачи

Во Львовской области неизвестные напали на Андрея Манько, преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он получил тяжелое ранение и находится в больнице.

Об этом он сообщил в своем Facebook. Он добавил, что злоумышленники убили его мать.

"Произошла страшная трагедия, на наш дом в деревне напали, маму убили, меня тяжело ранили. Я жив и в больнице" Андрей Манько

Преподаватель поблагодарил врачей за то, что смогли спасти его жизнь. Других деталей он раскрывать не стал, сославшись на то, что идет следствие.

Андрей Манько показал фото из больницы

Как известно, Андрей Манько является доцентом кафедры туризма в ЛНУ. Родился он в 1980 году в селе Кружики Самборского района, в 2002 году закончил ЛНУ и получил специальность "Географ, преподаватель".

Разработал и читает спецкурсы: "Туроперейтинг", "Реклама и информационные технологии в туризме", "Рекламная деятельность в гостинично-ресторанном хозяйстве", "Проектирование и дизайн заведений гостинично-ресторанного хозяйства", "Инфраструктура туризма". Опубликовано около 300 научных работ.

Как сообщалось ранее, в Одессе неизвестный пытался изнасиловать блогера и участницу 11-го сезона шоу "Холостяк" Александру Миколюк. Инцидент произошел около полудня неподалеку от ее дома.