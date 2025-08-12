Неизвестные напали на дом преподавателя ЛНУ: что с ним (фото)
Мужчину спасли врачи
Во Львовской области неизвестные напали на Андрея Манько, преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он получил тяжелое ранение и находится в больнице.
Об этом он сообщил в своем Facebook. Он добавил, что злоумышленники убили его мать.
"Произошла страшная трагедия, на наш дом в деревне напали, маму убили, меня тяжело ранили. Я жив и в больнице"
Преподаватель поблагодарил врачей за то, что смогли спасти его жизнь. Других деталей он раскрывать не стал, сославшись на то, что идет следствие.
Как известно, Андрей Манько является доцентом кафедры туризма в ЛНУ. Родился он в 1980 году в селе Кружики Самборского района, в 2002 году закончил ЛНУ и получил специальность "Географ, преподаватель".
Разработал и читает спецкурсы: "Туроперейтинг", "Реклама и информационные технологии в туризме", "Рекламная деятельность в гостинично-ресторанном хозяйстве", "Проектирование и дизайн заведений гостинично-ресторанного хозяйства", "Инфраструктура туризма". Опубликовано около 300 научных работ.
