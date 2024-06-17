Частина заявників на субсидію отримали повідомлення від ПФУ: про що в ньому йдеться

Субсидія призначається на рік, якщо немає інших обставин. ВПО, орендарі житла тощо, мають оновлювати дані по закінченню сезона

Частина отримувачів субсидії мала звернутися до Пенсійного фонду до 1 липня з новою заявою на отримання субсидії, щоб продовжувати одержувати виплати. Ці люди мали відповідати одразу 4 критеріям.

В Пенсійному фонді розповіли, що розіслали тим, хто не звернувся до них повідомлення-нагадування про необхідність такого кроку, якщо люди і далі хочуть отримувати субсидію. Таке повідомлення мали отримувати ті субсидіанти та пільговики, які станом на початок повномасштабного вторгення жили на нині окупованій території або там, де йдуть активні бойові дії та від 24 лютого 2022 року не звертались за перепризначенням субсидій або пільг.

Де знайти повідомлення: в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду потрібно перевірити розділ "Мої повідомлення". В рубриці "Індивідуальні повідомлення" має бути сповіщення від ПФУ.

Для продовження виплат потрібно до 1 липня 2024 року одним із зазначених способів — особисто, онлайн або поштою, надіслати нові заяву та декларацію, а також потрібні документи (копії). Може знадобитися, наприклад, довідка ВПО, якщо людина змінила місце проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки дається на виправлення помилок, якщо в субсидії відмовили через неправильні дані в офіційних реєстрах. Оновлені дані перевірятимуть у ПФУ заново.