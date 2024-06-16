Чи підвищать субсидії та пільги через зростання тарифів: хто і на що може розраховувати

Зараз у країні близько 1,8 млн. домогосподарств отримують житлові субсидії.

Після підвищення тарифів на електроенергію розмір субсидій та пільг для українців, які мають на них право, буде перераховано. Це станеться автоматично.

Про це заявили у Міністерстві соціальної політики України. Там нагадали, що субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Розміри ж обов'язкового платежа лишаються незмінними. Тобто фактично ви оплачуватимете стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. Різницю — компенсує держава.

Зазначається, що зараз у країні близько 1,8 млн. домогосподарств отримують житлові субсидії, середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн. Ще 1,3 млн. домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Середньорічний розмір пільги на ЖКП становив 1300 грн.

"Для того, щоб платіжки за комунальні послуги не стали непосильним фінансовим тягарем, як і раніше, можна звернутися за оформленням житлової субсидії або пільги. Програма продовжує діяти", — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує охолодити кімнату кондиціонером за новими тарифами.