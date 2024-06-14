У субсидії відмовили через помилку у документах: на вирішення проблеми є два тижні

За допомогою на оплату "комуналки" можна звернутися у будь-який місяць року

Українці, прибутки яких не дозволяють самостійно оплачувати комунальні платежі, мають право на отримання житлової субсидії. Документи на її оформлення можна подати онлайн, а якщо навіть у них буде допущена помилка, є можливість виправити ситуацію.

Що робити, якщо у субсидії відмовили через помилки у документах, розповіли у міністерстві соціальної політики. На це дається два тижні.

У разі відмови в субсидії заявник має 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо у своїх документах він виявив помилку. Оновлені документи перевірить Пенсійний фонд.

Після уточнення інформації, якщо перешкод для призначення допомоги немає, субсидія буде призначена. Про нове рішення повідомлять додатково.

Важливо знати, що українці мають право звернутися по субсидію будь-якого місяця року. Вона розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). При цьому у разі подання заяви протягом двох місяців від початку опалювального (неопалюваного) сезону субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що адресну житлову субсидію домогосподарству надають не лише на житлово-комунальні послуги, а й на придбання палива для печей та витрат на управління будинком.