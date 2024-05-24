Часу залишилося небагато: кому з українців потрібно звертатися за продовженням субсидії

Подати заяву можна різними способами

Деякі українці, які мають право на отримання житлової субсидії, мають до 1 липня звернутися за продовженням виплат. Зробити це можна звернувшись до певного органу або онлайн, не виходячи з дому.

Це на сьогодні стосується лише однієї категорії людей. Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Звернутися за продовженням виплати можна онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійний фонд або портал Дія, а також поштою на адресу органу Пенсійного фонду. Громадяни можуть особисто відвідати сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАП.

Так, звернутися до 1 липня потрібно особі, яка одночасно відповідає всім наступним критеріям:

є отримувачем житлово-комунальної субсидії чи пільги;

було отримувачем субсидії чи пільги станом на 24 лютого 2022 року;

проживало (або проживає) на тимчасово окупованій території чи зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної агресії не зверталося до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії чи пільги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як безробітному в Україні можна отримати субсидію.