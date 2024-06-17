Часть заявителей на субсидию получили уведомления от ПФУ: о чем в нем говорится

Субсидия назначается в год, если нет других обстоятельств. ВПЛ, арендаторы жилья и т.п., должны обновлять данные по окончании сезона

Часть получателей субсидии должны были обратиться в Пенсионный фонд до 1 июля с новым заявлением на получение субсидии, чтобы продолжать получать выплаты. Эти люди должны отвечать сразу 4 критериям.

В Пенсионном фонде рассказали, что разослали тем, кто не обратился к ним сообщения-напоминания о необходимости такого шага, если люди и дальше хотят получать субсидию. Такое сообщение должны получать те субсидианты и льготники, которые на начало полномасштабного вторжения жили на ныне оккупированной территории или там, где идут активные боевые действия и от 24 февраля 2022 года не обращались за переназначением субсидий или льгот.

Где найти сообщения: в личном кабинете на портале Пенсионного фонда нужно проверить раздел "Мои сообщения". В рубрике "Индивидуальные сообщения" должно быть уведомление от ПФУ.

Для продления выплат нужно до 1 июля 2024 года одним из указанных способов — лично, онлайн или по почте, послать новые заявление и декларацию, а также необходимые документы (копии). Может потребоваться, например, справка ВПЛ, если человек сменил место жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько дается на исправление ошибок, если в субсидии отказали из-за неправильных данных в официальных реестрах. Обновленные данные будут проверяться в ПФУ заново.