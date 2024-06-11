Субсидія зайвою не буде: на які види опалення можна отримати допомогу від держави

Для будинків з пічним опаленням надається інший вид субсидії, ніж для тих, в кого централізоване або електричне

В Україні підвищили вартість світла. З підвищеними витратами стикнуться ті, хто опалюється електроенергією. Аби мати субсидію на цей вид опалення, він має бути офіційно зареєстрований.

Про це повідомляється на сайті Нікопольської міської ради. Якщо електроопалення офіційно не зареєстроване, при наданні субсидії на житлово-комунальні послуги врахують тільки соціальні норми електропостачання, які не перевищують 190 кВт. на сім’ю щомісяця (в будинках безе електроплит). Якщо є електроопалення, то нормативи 30 кВт/год на 1 кв м опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта в опалювальний період.

Розрахунок субсидії здійснюють на підставі документів:

акту обстеження матеріально-побутових умов

акту обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів

акту про підтвердження монтажу електроопалювальної установки або потрібно надати довідку з місцевого обленерго про встановлення опалення.

Якщо видів опалення декілька, но в житловій субсидії потрібно обрати, на який саме надаватиметься допомога. Для тих, хто опалюється печами є субсидія на придбання палива, вона нараховується раз на рік. Заява подається також через Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як порахувати суму субсидії на свою родину. Для цього потрібно знати кількість проживаючих, їхні доходи та розмір комунальних платежів.