Беруть із 18 років і платять понад 100 тисяч: молодим українцям пропонують вигідні умови праці

Місце роботи — Дніпропетровська область

У Бердянському прикордонному загоні Державної прикордонної служби України відкрилася вакансія кухаря. Пропонується офіційне працевлаштування за контрактом із заробітною платою від 21 000 до 121 000 гривень. Це значно перевищує середні показники на ринку праці.

Вакансія опублікована на одному з сайтів пошуку роботи та передбачає повну зайнятість. До розгляду приймаються кандидатури молодих людей віком від 18 років, зокрема й студентів. Обов'язковою умовою є наявність середньої спеціальної освіти.

Серед основних обов'язків майбутнього працівника – не лише приготування їжі для військовослужбовців, а й виконання бойових завдань підрозділу. Кандидат має володіти навичками первинної та теплової обробки продуктів, технологією приготування страв, а також уміти солити, квасити, консервувати та сушити овочі й фрукти.

Для працевлаштування на посаду кухаря в прикордонній службі потрібно відповідати таким вимогам:

придатність до військової служби за станом здоров'я;

відсутність судимостей та приводів до поліції;

позитивна характеристика з останнього місця роботи, навчання чи служби;

організованість і відповідальність;

стресостійкість;

здатність працювати як у колективі, так і самостійно;

готовність вдосконалювати професійні військові навички.

Місце служби – Дніпропетровська область. Держава гарантує повний соціальний захист військовослужбовцям та членам їхніх родин згідно з чинним законодавством.

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