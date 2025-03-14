В Україні шукають студентів, які люблять проводити час на свіжому повітрі: пропонують зарплату до 40 тисяч гривень

Працювати можна з 16 років

Заробляти на доставках, маючи власний транспорт, стає все популярнішим способом отримання стабільного доходу. У Луцьку одна з найбільших платформ доставки відкрила вакансію для кур’єрів, пропонуючи гнучкий графік та виплати щотижня.

Про це повідомляється в оголошенні компанії, розміщеному на сайті з пошуку роботи. Вакансія передбачає можливість працювати на велосипеді, мотоциклі або автомобілі.

Кур’єри Glovo можуть заробляти до 40 000 гривень на місяць, виконуючи замовлення у зручний для себе час. Оплата проводиться щодня або щотижня. Також компанія надає страхування під час доставок.

Оформитися на роботу можуть навіть студенти та пенсіонери. Працювати дозволяється з 16 років – за згодою обох батьків та за умови відкриття ФОП. Для повнолітніх оформлення відбувається за спрощеною процедурою.

Щоб стати кур'єром, потрібно пройти швидку онлайн-реєстрацію за посиланням у вакансії. Якщо кандидат використовує авто, йому необхідно мати при собі паспорт, водійські права та техпаспорт. Від чоловіків військовий квиток або приписне не вимагається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві з'явилася вакансія на посаду касира в магазині goodwine. Зарплату при цьому обіцяють у межах 27-31 тисяч гривень.