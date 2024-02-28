Атаки біженцями та хакерські зломи: ще одна країна НАТО поскаржилася на гібридну війну РФ

Італійські спецслужби назвали причину атак РФ

Росія веде гібридну війну проти ще однієї країни НАТО. Спецслужби Італії поскаржилися, що Росія використовує кібератаки, дезінформацію та нелегальну міграцію.

Про це повідомляє ANSA із посиланням на щорічну доповідь парламенту. Італійська розвідка стверджує, що від гібридних атак РФ страждають усі країни Заходу.

"Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та всьому Заходу. Шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків з метою дестабілізації — це арсенал, який використовується", — йдеться у звіті італійської розвідки.

Робить це Росія не просто так. Мета Путіна — вплинути на вибори до Європарламенту, які мають відбутися 6–9 липня 2024 року. Секретар кабінету міністрів Альфредо Мантовано навів найсвіжіший приклад російської дезінформації: протести фермерів проти ЄС та національної політики в галузі зеленої та сільськогосподарської політики.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що невизнане Придністров’я звернулося до Росії. Депутати так званої республіки поскаржилися на "тиск із боку Молдови" і попросили Путіна про допомогу.