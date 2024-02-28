Чутки про прохання не підтвердилися

Звернення так званої "Придністровської Молдавської Республіки" щодо захисту від Молдови, яке було адресована Росії не виправдала очікувань Кремля. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, висловив своє ставлення до пропозиції "ПМР".

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна. За словами Юсова, Росія отримала не те, що чекала.

Представник ГУР наголосив, що чутки про прохання Придністров’я до Росії не підтвердилися, як це раніше заявляли в управлінні. Він вважає, що в даній ситуації російська сторона зазнала поразки.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги й політичні, і інформаційні — зазнали поразки", — наголосив Юсов.

Активна кампанія дезінформації щодо планів квазіреспубліки щодо приєднання до Росії свідчить про зацікавленість певної сторони. Юсов вказав, що коли мова йде про Молдову та Україну, зрозуміло, хто ця сторона.

Депутати Придністров’я також звернулися до європейських інститутів, використовуючи "багатовекторний стиль". Ця дія сама по собі є "красномовним фактом", додав представник ГУР.

Проблема з невизнаним Придністров'ям знову набула розвитку. Раніше "Телеграф" дізнавався, для чого Москві потрібно знову розігрувати придністровську карту і чи з'явиться ще один фронт на кордоні з Україною.