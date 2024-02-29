КНДР розлютиться: США і Південна Корея готують масштабні навчання

Пхеньян може влаштувати провокації

США та Південна Корея на тлі ядерних загроз з боку КНДР проведуть масштабні військові навчання "Щит свободи". Навчання відбуватимуться з 4 по 14 березня.

Союзники проведуть командно-штабні навчання з комп’ютерним моделюванням, а також відпрацюють різні маневри в польових умовах.

У матеріалі зазначено, що такий крок напевно розлютить Північну Корею, оскільки там зазвичай сприймають подібне як знаки про підготовку вторгнення. Після цього Пхеньян зазвичай виступає з гнівними заявами та проводить ракетні випробування. Спостерігачі сумніваються, що КНДР навряд чи розпочинатиме вторгнення до Південної Кореї, проте може влаштувати різні провокації на кордоні.

Представник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун-Джун розповів журналістам, що навчання покликані зміцнити спільний потенціал щодо запобігання використанню північнокорейцями ядерного арсеналу.

Він сказав, що цієї весни союзники проведуть 48 польових навчань, що вдвічі більше, ніж минулого року. Крім того, він додав, що цього року навчання включатимуть десантно-штурмову підготовку, бойову стрілянину та бомбардування.

Також навчання будуть спрямовані на протидію крилатим ракетам, хоча раніше військові переважно тренувалися перехоплювати балістичні.

Експерти вважають, що Пхеньян сподівається на те, що більший арсенал зброї дозволить йому більш ефективно чинити тиск на США та Південну Корею, щоб вони пішли на поступки, як зняття санкцій. Вони очікують, що Північна Корея цього року активізує свою діяльність із випробувань та інших провокацій, оскільки США та Південна Корея наближаються до періоду виборів.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея запустила роботу заводів із виробництва зброї на повну потужність, щоб поповнити російський арсенал. Натомість країна отримує їжу та інші товари першої потреби.