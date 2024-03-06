Відставка Вікторії Нуланд з посади заступника держсекретаря США: що це означає для України

В американському істеблішменті Нуланд займала найбільш послідовну та різку лінію щодо дій РФ

Заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд оголосила про намір піти у відставку найближчими тижнями. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, відповідне рішення вона ухвалила сама.

Експерти розповіли "Телеграфу", з чим може бути пов’язане звільнення Нуланд, що можна сказати про її діяльність у ракурсі України, а також — яких дій США щодо нашої країни варто очікувати в найближчій перспективі.

Друг України та подразник для Росії

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак акцентує, що Нуланд зарекомендувала себе як різкий, прямолінійний і тверезий дипломат, здатний досягати успіхів у просуванні інтересів США та віртуозно вибудовувати системи балансів та стримувань у класичному американському дусі.

"Водночас, — зазначає експерт, — її можна вважати в середовищі американської еліти одним з найбільших знавців української політики, прихильником підтримки України та жорсткої лінії щодо Росії. Коли Нуланд працювала в Держдепі часів президента Обами, вона чи не перша виступала за надання протитанкової зброї Україні. Не дивно, що Ілон Маск називав її "головним підбурювачем війни" Росії проти України. Справжнім втіленням зла називала її російська пропаганда, яка зараз радіє звільненню Нуланд, вважаючи її головним натхненником антиросійського курсу зовнішньої політики США".

Свого часу, продовжує Олег Постернак, Нуланд у бурхливі 1990-ті працювала у посольстві США у Москві.

"Однак варто зазначити, що саме МЗС РФ найбільше демонізувало Нуланд, — акцентує експерт. — Тим часом вона — класичний успішний дипломат вищого рівня. Під час анексії Криму Росією в 2014-му Нуланд стала чиновником, який займав в американському істеблішменті найбільш послідовну та різку лінію щодо дій РФ. На противагу обережній та гнучкій лінії інших чиновників адміністрації Обами, яка у результаті перемогла".

Є побоювання, зізнався Олег Постернак, що відставка Нуланд спричинить ослаблення українського пріоритету у зовнішній політиці США. Адже адміністрація Байдена у передвиборчий рік хотіла б зосередитися на китайському напрямі. Тоді як Нуланд відповідально супроводжувала український напрям — і не дозволяла адміністрації послабити фокус уваги.

"Проблема в тому, наскільки українська тема могла б стати безризиковою та виграшною для передвиборчого позиціювання Байдена, — пояснює експерт. — Адже динаміка військових дій на фронті поки що не на користь України, а затримка військово-фінансової допомоги стала полем внутрішньої битви з республіканцями, які у своїй риториці з обмеження зовнішньої підтримки досить успішні в електоральному плані. Ну а зрозуміти, наскільки в плюс чи мінус нам зіграє відставка Нуланд, можна буде, коли оголосять її наступника на посаді".

Можливі причини відставки

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик, який викладає і в США, розмірковує так:

"Відставка Вікторії Нуланд може бути пов’язана з різними причинами. Просто бажання відпочити після тривалого етапу роботи, по суті, на кількох напрямках (оскільки вона відповідала за кілька посадових позицій відразу). Теоретично ця відставка може бути пов’язана з тим, що Нуланд планували перевести зі статусу виконувача обов’язків заступника держсекретаря на цю посаду без приставки в. о. Однак у результаті — призначили іншу людину. Можливо, Нуланд розраховувала, що після стількох років роботи вона заслуговувала на просування кар’єрними сходами".

Політика США щодо України навряд чи зміниться з відставкою Нуланд, вважає експерт. Ця політика, пояснює він, виглядає досить фундаментальною, яка не залежить від персональних перестановок. Основні рішення у будь-якому випадку ухвалюють у Білому домі.

"Багато чого залежить, звичайно, від того, чи буде ухвалено новий пакет допомоги Україні в Конгресі, коли саме і в якому обсязі", — резюмує Володимир Дубовик.

Зможе сказати про те, про що не могла раніше

Ексдипломат, політичний експерт, заступник командира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан називає відставку Нуланд несподіваною, а її мотиви — незрозумілими на цей момент.

"В адміністрації Байдена, — пояснює він, — зараз складно знайти високопосадовців, які б краще розуміли Україну і наші потреби, ніж вона. При цьому Нуланд, як небагато хто, розуміє і те, що являє собою нинішня путінська Росія".

Отже, констатує експерт, для України це серйозна втрата.

"Частково звільнення з посади Вікторії Нуланд можна порівняти з відставкою Курта Волкера, який був свого часу спецпредставником Держдепу США по Україні. Як і вона, він займав чітко проукраїнську позицію і міг запросто називати речі своїми іменами, і в Києві, і у Вашингтоні, і в Москві", — зазначає Вадим Трюхан.

Найімовірніше, Вікторія Нуланд залишиться у публічному просторі, вважає ексдипломат. На його думку, залишивши посаду, вона зможе відвертіше говорити про те, що відбувається в політикумі США. Зокрема, у питанні підтримки України.

"Думаю, ми почуємо про речі, про які, бувши на посаді, вона мала мовчати", — пояснює експерт.

Він також припускає, що очікувати якнайшвидшого розблокування допомоги Україні з боку США не слід. І уточнює, що часові рамки ухвалення рішення у Конгресі, обсяги допомоги та взагалі сама можливість ухвалення рішення виявилися абсолютно не прогнозованими.

"Трамп зробить усе, щоб до виборів ситуація висіла, — прогнозує Вадим Трюхан. — А робиться це для одного — перемоги на виборах шляхом дискредитації Байдена. Мовляв, бачите, який він слабкий і неефективний!? Обирайте мене — і буде всім щастя! Чи буде це щастя для України, чи вистоїмо ми ще один рік, уже без допомоги США, — велике питання. Адже однієї мужності українських воїнів для того, щоб стримати ресурсну російську навалу, мало. Потрібна зброя, зброя та ще раз зброя".