Створює вигоду для Путіна: у Білому дому розкритикували Конгрес за бездіяльність

Конгрес повинен припинити політичні сварки та ухвалити пакет допомоги Україні

Конгрес США своєю бездіяльністю у питанні прийняття допомоги для України створює безперечну практичну вигоду для російського диктатора Володимира Путіна. Зволікання з наданням допомоги Україні дається взнаки на полі бою, де українці змушені оборонятися у важких умовах.

Про це заявив на брифінгу 4 березня координатор Національної ради безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, Конгрес не виконує свої функції, що дає Путіну можливість реалізувати перевагу у війні в Україні.

Кірбі заявив, що немає жодних сумнівів у використанні Кремлем бездіяльності та безпорадності Конгресу США. Поки Конгрес нічого не робить, російські терористи вже захопили Авдіївку та намагаються посунутися якомога далі вглиб української території.

Українським військам стає дедалі важче утримувати позиції, не маючи допомоги від США, на яку Київ розраховував. Тому Конгрес повинен припинити політичні сварки та терміново ухвалити пакет допомоги для України.

Як повідомлялося раніше, Палата представників Конгресу США, очолювана трампістом Майком Джонсоном, вчергове затягує терміни ухвалення пакета про допомогу союзникам США, включно з Україною. Проголосувати за нього вони можуть в кращому разі у середині березня, в гіршому випадку – тільки у квітні.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд доларів Україні. Байден вважає, що ставки у війні України зависокі та стосуються не лише її, а й усього світу.