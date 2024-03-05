Заступник держсекретаря США Нуланд іде у відставку: стало відомо, хто займе її місце

Про причини такого кроку не повідомляється

Заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд оголосила про намір піти у відставку. Це має статися найближчими тижнями.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, відповідне рішення вона ухвалила сама.

"Саме лідерство Вікторії в Україні дипломати та дослідники зовнішньої політики вивчатимуть ще довгі роки. Її зусилля були незамінні для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, для формування глобальної коаліції, щоб гарантувати його стратегічну невдачу, і для допомоги Україні у досягненні того дня, коли вона зможе твердо стати на ноги — демократично, економічно та у військовому відношенні", — підкреслив Блінкен.

Він також зазначив, що обов'язки Нуланд тимчасово буде виконувати заступник держсекретаря з питань управління Джон Басс.

Як відомо, Нуланд займала цю посаду майже три роки. 30 квітня 2021 року Сенат США затвердив її кандидатуру на посаду заступника державного секретаря США з політичних питань.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд переконана, що Конгрес проголосує за виділення військової допомоги Україні, оскільки розуміє, що буде у випадку, якщо українці не зможуть "вижити та процвітати".