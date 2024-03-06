Уход Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря США: что это значит для Украины

В американском истеблишменте Нуланд занимала наиболее последовательную и резкую линию в отношении действий РФ

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, соответствующее решение она приняла сама.

Эксперты рассказали "Телеграфу", с чем может быть связан уход Нуланд, что можно сказать о ее деятельности в ракурсе Украины, а также — каких действий США в отношении нашей страны стоит ожидать в обозримой перспективе.

Друг Украины и раздражитель для России

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что Нуланд зарекомендовала себя как резкий, прямолинейный и трезвый дипломат, способный добиваться успехов в продвижении интересов США и виртуозно выстраивать системы балансов и сдержек в классическом американском духе.

"Вместе с тем, — отмечает эксперт, — ее можно считать в среде американской элиты одним из крупнейших знатоков украинской политики, сторонником поддержки Украины и жесткой линии по отношению к России. Когда Нуланд работала в Госдепе времен президента Обамы, она едва ли не первая выступала за предоставление противотанкового оружия Украине. Неудивительно, что Илон Маск называл ее "главным подстрекателем войны" России против Украины. Настоящим воплощением зла называла ее российская пропаганда, радующаяся сейчас уходу Нуланд, считая ее главным вдохновителем антироссийского курса внешней политики США".

В свое время, продолжает Олег Постернак, Нуланд в бурные 1990-е работала в посольстве США в Москве.

"Однако стоит отметить, что именно МИД РФ наиболее демонизировал Нуланд, — акцентирует эксперт. — Между тем она — классический успешный дипломат высшего уровня. Во время аннексии Крыма Россией в 2014-м Нуланд стала чиновником, занимавшим в американском истеблишменте наиболее последовательную и резкую линию относительно действий РФ. В противовес осторожной и гибкой линии других чиновников администрации Обамы, которая в итоге победила".

Есть опасения, признался Олег Постернак, что уход Нуланд повлечет за собой ослабление украинского приоритета во внешней политике США. Ведь администрация Байдена в предвыборный год желала бы сосредоточиться на китайском направлении. Тогда как Нуланд ответственно сопровождала украинское направление — и не позволяла администрации ослабить фокус внимания.

"Проблема в том, насколько украинская тема могла бы стать безрисковой и выигрышной для предвыборного позиционирования Байдена, — поясняет эксперт. — Ведь динамика военных действий на фронте пока не в пользу Украины, а задержка военно-финансовой помощи стала полем внутренней битвы с республиканцами, которые в своей риторике по ограничению внешней поддержки довольно успешны в электоральном плане. Ну, а понять, насколько в плюс или минус нам сыграет уход Нуланд, можно будет, когда объявят ее преемника в должности".

Возможные причины отставки

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, преподающий и в США, рассуждает так:

"Отставка Виктории Нуланд может быть связана с разными причинами. Просто желание отдохнуть после длительного этапа работы, по сути, на нескольких направлениях (поскольку она отвечала за несколько должностных позиций сразу). Теоретически эта отставка может быть связана с тем, что Нуланд планировали перевести со статуса исполняющей обязанности заместителя госсекретаря на эту должность без приставки и.о. Однако в итоге — назначили другого человека. Возможно, Нуланд рассчитывала, что после стольких лет работы она заслуживала продвижения по карьерной лестнице".

Политика США в отношении Украины вряд ли изменится с уходом Нуланд, считает эксперт. Эта политика, поясняет он, выглядит довольно фундаментальной, не зависящей от персональных перестановок. Основные решения в любом случае принимают в Белом доме.

"Многое зависит, конечно, от того, будет ли принят новый пакет помощи Украине в Конгрессе, когда именно и в каком объеме", — резюмирует Владимир Дубовик

Сможет сказать о том, о чем не могла ранее

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан называет отставку Нуланд неожиданной, а ее мотивы — непонятными на данный момент.

"В администрации Байдена, — поясняет он, — сейчас сложно найти высокопоставленных должностных лиц, которые бы лучше понимали Украину и наши потребности, чем она. При этом Нуланд, как немногие, понимает и то, что собой представляет нынешняя путинская Россия".

Следовательно, констатирует эксперт, для Украины это — серьезная потеря.

"Частично уход с должности Виктории Нуланд можно сравнить с отставкой бывшего одно время спецпредставителем Госдепа США по Украине Курта Волкера. Как и она, он занимал четко проукраинскую позицию и мог запросто называть вещи своими именами, и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Москве", — отмечает Вадим Трюхан.

Скорее всего, Виктория Нуланд останется в публичном пространстве, считает экс-дипломат. По его мнению, уйдя с должности, она сможет более откровенно говорить о том, что происходит в политикуме США. В частности — в вопросе поддержки Украины.

"Думаю, мы услышим о вещах, о которых, будучи в должности, она должна была молчать", — поясняет эксперт.

Он также предполагает, что ожидать скорейшего разблокирования помощи Украине со стороны США не следует. И уточняет, что временные рамки принятия решения в Конгрессе, объемы помощи и вообще сама возможность принятия решения оказались абсолютно не прогнозируемыми.

"Трамп сделает все, чтобы до выборов ситуация висела, — прогнозирует Вадим Трюхан. — А делается это для одного — победы на выборах путем дискредитации Байдена. Мол, видите, как он слаб и неэффективен!? Выбирайте меня — и будет всем счастье! Будет ли это счастье для Украины, выстоим ли мы еще один год, уже без помощи США, — большой вопрос. Ведь одного мужества украинских воинов для того, чтобы сдержать ресурсное российское нашествие, мало. Нужно оружие, оружие и еще раз оружие".