"Вісь зла має бути переможена": парламенти 23 країн звернулися до спікера Джонсона через Україну

Лист залишається відкритим для підписання

Слідом за президентом США Джо Байденом до спікера Палати представників Майка Джонсона звернулися 23 американські парламенти і голова Європарламенту Роберта Метсола з приводу розблокування допомоги Україні. Ініціатором став голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Про це речник українського парламенту повідомив у Facebook. У їхньому відкритому листі глави парламентів просять Джонсона внести на розгляд Палати представників Конгресу США законопроєкт про міжнародну допомогу США, який передбачає асигнування у розмірі 60,06 млрд доларів для допомоги Україні.

"Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони, вбачаючи у цьому значну інвестицію у нашу індивідуальну та колективну безпеку. Вісь зла має бути переможена й усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народом відчуття керованості та безпеки. Віримо, що завдяки вашому особистому лідерству Конгрес продемонструє історичну двопартійну єдність у підтримці колективних зусиль із підтримки Україні", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лист залишається відкритим до підписання і іншими речниками парламентів, які бажають до нього приєднатися.

"Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у Конгресі США", — сказав Стефанчук.

Як повідомлялося раніше, надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на тривалий термін, оскільки Палата представників Конгресу США не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд євро Україні. Байден вважає, що ставки у війні України надто високі і стосуються не лише її, а й усього світу.