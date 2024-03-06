Що зробило б НАТО, якби під час російського обстрілу Одеси постраждав грецький прем'єр

Чи була б введена в дію 5 Стаття НАТО?

У середу, 6 березня, російські війська атакували Одесу, коли у місті з візитом перебував президент України Володимир Зеленський та делегація з Греції, на чолі якої — прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Вибухи пролунали всього за кількасот метрів від порту, де перебували міжнародні гості й глава держави.

"Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити морський український шлях, і якої шкоду він зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — сказав Міцотакіс на пресконференції після обстрілу.

Внаслідок атаки на портову інфраструктуру загинули п’ятеро людей. Прем’єр-міністр Греції та його колеги не постраждали. Але яким би був розвиток подій у разі заподіяння шкоди здоров’ю чи життю грецького топпосадовця — "Телеграфу" прокоментував політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

Чи була б реакція НАТО?

На думку Ярослава Божка, про введення в дію, наприклад, п'ятої Статті НАТО мова в такому випадку не йде (коли напад на одного учасника Альянсу розглядається як напад на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-союзників – Ред.).

"Тут не доводиться говорити про якісь дії в дусі п’ятої Статті НАТО. Вона прописана таким чином, що необхідною умовою для її активізації є саме відкрите збройне вторгнення в країну, що входить до Альянсу. Тобто, це не просто будь-яка дія проти держави або посадової особи країни", — роз’яснює він "Телеграфу".

Ймовірно, якби грецький прем’єр постраждав під час візиту до України, за цим першочергово послідували б заяви із засудженням дій Росії.

"Ми цілком собі можемо уявити, що це переросло б у досить глибоку політичну дискусію на Заході щодо того, що Росія винна, дійсно причетна, і що РФ, умовно кажучи, не бачить меж у своїх діях. Це супроводжувалося б ланцюжком засудження від усіх глав держав Європейського Союзу, США, Канади, Великобританії. Однак у підсумку це не призвело б до якихось глобальних змін. Знов-таки, вступу НАТО у війну не варто було б очікувати, — підкреслює Ярослав Божко. — Так, міг би послідувати додатково якийсь санкційний пакет проти Росії; або розслідування західних журналістів і спецслужб щодо того, хто безпосередньо причетний до запуску ракети, але я б не розглядав наслідок такої дії в якомусь ширшому геополітичному форматі".

Політолог нагадує, як росіяни вдавалися до подібних обстрілів, коли в Києві перебувала делегація глав держав Африки у червні 2023 року. Так само окупанти атакували Україну ракетами у жовтні 2022 року під час візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Ярослав Божко зазначає, що удар по Одесі — це чергова терористична атака, що співпала по часу з візитом Міцотакіса та інших грецьких посадовців.

"Тут важливо не так те, що росіяни здійснили цей удар, знаючи, що там буде прем'єр Греції, аби його спеціально залякати. А радше те, що вони не зупиняють свої удари, навіть якщо знають, що в цей момент там буде посадовець такого рівня", — підсумовує він.

Як виправдовується російська пропаганда

Після повідомлень про обстріл портової інфраструктури російські пропагандисти висунули версію, що ціллю військ РФ було "нагородження спецназівців ЗСУ". Пізніше російське Міноборони відзвітувало про "високоточний удар" по ангару, де, мовляв, готували безекіпажні українські катери.

Російська атака, схоже, не злякала грецьку делегацію — і на пресконференції за підсумками зустрічі з українським президентом Кіріакос Міцотакіс заявив, що війна Росії проти України порушує всі міжнародні правила і що "Греція не може бути нейтральною, не може мовчати, тому що захист України зараз є захистом ядра демократичних цінностей".

"Ми повинні всі згуртуватися для того, щоб захищати Україну. Кожна країна має докладати своїх зусиль до допомоги Україні, щоб допомога Україні була стабільною, щоб не було перерв і все, що потрібно, постачалося", — зазначив він.

Зокрема, Україна та Греція домовилися про підготовку двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" проаналізував, що для України означатиме відставка заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд.