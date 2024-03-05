"Правосуддя вимагає часу, але…": Зеленський прокоментував рішення Гааги щодо путінських воєначальників

Президент впевнений, що міжнародне правосуддя невідворотне

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії Сергія Кобилаша та Віктора Соколова. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних людей та об'єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у соцмережі X. Він підкреслив, що кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів по цивільним людям та об'єктам критичної інфраструктури, повинен знати, що справедливість настане.

Зеленський зазначив, що міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне. За його словами, кожен виконавець таких злочинів має знати, що він буде притягнутий до відповідальності.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не сховають їх від відповідальності", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реакцію СБУ, омбудсмена Дмитра Лубінця та генпрокурора України Андрія Костіна на видачу Міжнародним судом у Гаазі ордерів на арешт двох командувачів російських військ.