Что сделало бы НАТО, если бы во время российских обстрелов Одессы пострадал премьер Греции

Была ли введена в действие 5 статья НАТО?

В среду, 6 марта, российские войска атаковали Одессу, когда в городе с визитом находился президент Украины Владимир Зеленский и делегация из Греции, во главе которой был премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Взрывы раздались всего в нескольких сотнях метров от порта, где находились международные гости и глава государства.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь, и какой ущерб он понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", — сказал Мицотакис на пресс-конференции после обстрела.

В результате атаки на портовую инфраструктуру погибли пять человек. Премьер-министр Греции и его коллеги не пострадали. Но каким бы было развитие событий в случае причинения вреда здоровью или жизни греческого чиновника — "Телеграфу" прокомментировал политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Была бы реакция НАТО?

По мнению Ярослава Божко, о введении в действие, например, пятой Статьи НАТО речь в таком случае не идет (когда нападение на одного участника Альянса рассматривается как нападение на всех его членов и вызывает ответ всех государств-союзников – Ред.).

"Здесь не приходится говорить о каких-либо действиях в духе пятой Статьи НАТО. Она прописана таким образом, что необходимым условием для ее активизации является именно открытое вооруженное вторжение в страну, входящую в Альянс. То есть, это не просто любое действие против государства или должностного лица страны", — разъясняет он "Телеграфу".

Вероятно, если бы греческий премьер пострадал во время визита в Украину, за этим в первую очередь последовали бы заявления с осуждением действий России.

"Мы вполне можем представить, что это переросло бы в достаточно глубокую политическую дискуссию на Западе относительно того, что Россия виновата, действительно причастна, и что РФ, условно говоря, не видит границ в своих действиях. Это сопровождалось бы цепочкой осуждения от всех глав государств Европейского Союза, США, Канады, Великобритании, однако в итоге это не привело бы к каким-либо глобальным изменениям. Опять-таки вступления НАТО в войну не стоило бы ожидать, — подчеркивает Ярослав Божко. — Да, мог бы последовать дополнительно какой-нибудь санкционный пакет против России; расследование западных журналистов и спецслужб относительно того, кто непосредственно причастен к запуску ракеты, но я бы не рассматривал последствие такого действия в каком-то более широком геополитическом формате".

Политолог напоминает, как россияне осуществляли подобные обстрелы, когда в Киеве находилась делегация глав государств Африки в июне 2023 года. Так же оккупанты атаковали Украину ракетами в октябре 2022 года во время визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ярослав Божко отмечает, что удар по Одессе – это очередная террористическая атака, совпавшая по времени с визитом Мицотакиса и других греческих чиновников.

"Здесь важно не так то, что россияне нанесли этот удар, зная, что там будет премьер Греции, чтобы его специально запугать. А скорее то, что они не прекращают свои удары, даже если знают, что в этот момент там будет чиновник такого уровня", — заключает он.

Как оправдывается российская пропаганда

После сообщений об обстреле портовой инфраструктуры российские пропагандисты выдвинули версию, что целью войск РФ было "награждение спецназовцев ВСУ". Позже российское Минобороны отчиталось о "высокоточном ударе" по ангару, где, мол, готовили безэкипажные украинские катера.

Российская атака, похоже, не испугала греческую делегацию – и на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Кириакос Мицотакис заявил, что война России против Украины нарушает все международные правила и что "Греция не может быть нейтральной, не может молчать, потому что защита Украины сейчас является защитой ядра демократических ценностей.

"Мы должны все сплотиться для того, чтобы защищать Украину. Каждая страна должна прилагать свои усилия для помощи Украине, чтобы помощь Украине была стабильной, чтобы не было перерывов и все, что нужно, поставлялось", — отметил он.

В частности, Украина и Греция договорились о подготовке двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Напомним, ранее Телеграф проанализировал, что для Украины будет означать отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.