Безпекові угоди України: чи вплине на них зміна влади в країнах-союзниках, відповів політолог

Кожен підписаний документ діє протягом 10 років

У п’ятницю, 1 березня, Україна підписала двосторонні безпекові гарантії з Нідерландами у Харкові. Ці угоди це "подушки безпеки" для нашої країни на майбутнє, адже держави-підписанти, попри будь-які внутрішні політичні перипетії, мають закріплені на папері запевняння.

Про це повідомляє "Телеграфу" політолог Ігор Рейтерович. На його думку, зміна влади у країнах-підписантах не плине на дію цих документів.

Він додав, що угоди не ратифікують парламенти держав-підписантів. Але зміна політичних діячів не може сильно вплинути на них, адже напрямок підтримки України у ЄС майже непохитний.

Рейтерович вважає, що на Заході всі наступні уряди враховуватимуть позиції попередників. Тому відмова від такої угоди можлива тільки за умови кардинальної зміни політичної ситуації в країні-підписанті. Тобто уразі зміни полюса підтримки з України на Росію.

"Судячи з ситуації, у тих державах, з якими вже підписані угоди, подібного в найближчі десятиліття точно не буде", — сказав політолог.

На його думку, будь-які незначні внутрішньополітичні пертурбації залишать угоду чинною. Але інтенсивність та ефективність допомоги Україні може змінитися.

Зауважимо, що, за словами Рейтировича, в цих угодах мова ведеться аж ніяк не про гарантії, а саме зобов’язання. Тобто відповідальність за зрив чи відмову від них у документах не прописана.

Більше про те, що конкретно передбачають підписані угоди, за яких умов вони чинні та як це вплине на Росію читайте у матеріалі "Телеграфу" : Це не гарантії безпеки: про що насправді 10-річні угоди України з державами-союзниками.

Раніше "Телеграф" писав, що в ОП прокоментували важливу деталь двосторонньої угоди з Нідерландами.