Папа Римський та його проросійська позиція: чи винні гроші?

Слова Папи часто викликають обурення в українців

Папа Римський Франциск нерідко своїми словами підіграє Росії, яка веде війну проти України. Радник президента Михайло Подоляк кілька місяців тому натякнув на "інвестиції Росії у ватиканський банк". Ватикан спростував цю інформацію, але диму без вогню не буває.

Інститут релігійної діяльності (зазвичай його називають Банк Ватикану, БВ) у минулому мав скандали з відмиванням грошей. 2013 року газета Financial Times розкрила зловживання активами банку на 5 мільярдів євро, йдеться в статті "Телеграфа".

Банк Ватикану не видає кредитів і не інвестує безпосередньо, а лише розміщує депозити у облігації. Активи БВ на 2023 рік становили 2,75 мільярда євро, а депозити – 2,14 мільярда євро.

З одного боку, для президента Росії Володимира Путіна як для вкладника Банк Ватикану був би "дрібним", але з іншого – цікавим як "пральний автомат". 2003 року з рахунку "Єдиної Росії" до БВ було переведено 300 мільйонів доларів з РФ.

Путіна в БВ привів колишній глава Ради міністрів Італії, нині покійний Сільвіо Берлусконі, який обіцяв легалізувати його гроші. На зустрічах із представниками Ватикану Путін наголошував на "довірливому діалозі".

Берлусконі мав вілли в Італії, які продав росіянам, зокрема Ротенбергам, Усманову, Тимченку. За словами економіста Віталія Шапрана, "несподіваний візит італійської прокуратури до Банку Ватикану з перевіркою зразка 2012—2013 років може не лише пояснити проросійські погляди Папи Франциска, а й дуже швидко змінити його риторику".

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Брудні таємниці Ватикану: чи можуть російські мільярди впливати на позицію Папи Римського?

Нагадаємо, днями Папа Римський Франциск закликав вірян молитися про "переговори щодо припинення війни в Україні". Відповідну заяву понтифік зробив на своїй щотижневій аудієнції у Ватикані після свята на честь Святого Йосипа.