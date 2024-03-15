Не просто політика? У Ватикані пояснили, чому Папа Римський хоче приїхати і в Україну, і в Росію

Папа має прийняти рішення, як він бачить свої стосунки не тільки з Україною

Папа Римський Франциск може відвідати Київ з робочим візитом, але також він хотів би поїхати у Москву. Адже у такий спосіб він хоче залишитись поза політикою та представляти церкву, яка завжди залишає двері відкритими.

Про це сказав "Телеграфу" посол Ватикану, апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. За його словами, також може бути не виключена зустріч з патріархом Кирилом.

На питання, чи триває якась підготовка до візиту Папи в Україну і чи взагалі він планується, архієпископ сказав: "Я бачив з цього приводу коментарі посла України при Святому Престолі (Андрія Юраша. — Ред.). Не знаю точно, з ким він зустрівся (з керівниками Державного секретаріату чи з Папою Франциском особисто), але він написав, що Папа Франциск готовий до робочого візиту в Україну, але хоче об'єднати його з візитом в Москву".

Вісвальдас Кульбокас каже, що звичайно, Україна хотіла б, що Папа просто приїхав в Україну, побув тут зі стражденними, але у голови католицької церкви інше бачення.

"Папа має прийняти рішення, і тут його відповідальність: як він бачить свої стосунки не тільки з Україною, а й з Росією, тому що він теж хоче залишитись не політиком, але й Церквою, яка намагається залишити двері відчиненими", — зазначив посол Ватикану.

Тож апостольський нунцій в Україні не виключає і можливість зустрічі і спілкування з патріархом Кирилом не виключена. Ба більше, подібна зустріч вже планувалася до широкомасштабного вторгнення.

"Я думаю, що це було б завданням релігійних лідерів, таких як керівник РПЦ — намагатися зупинити війну. Для чого ми є церквами? Для того, щоб співпрацювати у напрямі досягнення миру. І якщо Папа Франциск з патріархом Кирилом не зустрілися до цього часу, то тут я бачу велику проблему, бо потрібно бути разом за мир проти війни і проти агресії", — сказав архієпископ Вісвальдас Кульбокас.

Більше про те, що ж насправді мав на увазі Папа Римський у заяві про "білий прапор", звідки з’явилися такі наративи та чому Ватикан систематично потрапляє в скандали по українському питанню, читайте у матеріалі "Телеграфу" Папа — друг України, це ясно: посол Ватикану про перемовини з РФ, білий прапор і капітуляцію

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами посла Ватикану, апостольського нунція в Україні, архієпископа Вісвальдіса Кульбокаса, у Західній Європі та у сучасному світі є культура, коли проблеми вирішують шляхом діалогу. А у випадку з Росією не завжди діють ці закони.