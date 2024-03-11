Україна офіційно "розчарована" словами Папи Римського: представника Ватикану викликали до МЗС

В Україні висловили протест через слова глави католицької церкви

Україна викликала представника Святого престолу до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска про "білий прапор". Там пояснили, що наша країна хоче миру, але він має бути справедливим.

Як йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, 11 березня Апостольського нунція Вісвальдаса Кульбокаса викликали на розмову через висловлювання понтифіка, які вже стали причиною скандалу.

"Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка про "білий прапор" та необхідність "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором", — йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що розцінюють слова понтифіка як легалізацію права сильного та заохочення до подальшого порушення норм міжнародного права. Натомість Україна хотіла б почути від Папи Римського сигнали до світової спільноти про необхідність негайно об’єднатися задля забезпечення перемоги добра над злом.

Також там запропонували Франциску у своїх зверненнях апелювати до агресора, а не жертви.

"В українському зовнішньополітичному відомстві особливо наголосили, що наша держава, як ніхто інший, прагне миру. Цей мир має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським", — додали в МЗС.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск днями сказав, що Україна має мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, Києву слід домовитися про припинення війни, оскільки "найсильніше той, хто може вчасно почати вести переговори".

Цю заяву розкритикували як у керівництві України, так і багато лідерів країн Заходу.

Пресслужба Ватикану спробувала пояснити слова понтифіка та заявила, що він не говорив про капітуляцію України, а мав на увазі необхідність мирних переговорів між Києвом та Москвою.