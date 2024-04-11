Ізраїль — Іран: чия армія крутіша? І чого варто побоюватися українцям від сутички цих країн

Масштабного конфлікту чекати не варто, але навіть малий може дорого коштувати українцям

Ситуація на Близькому Сході стає дедалі гарячішою і може вилитися у збройний конфлікт вже найближчими днями. У США вважають, що незабаром Іран може завдати удару по Ізраїлю. Втім, масштаб даного зіткнення навряд чи буде більшим, адже країни не мають загального сухопутного кордону, а відстань до стратегічних точок, за якими має сенс завдавати удару, становить 1500-1800 км.

Таким чином, найімовірніше під час конфлікту будуть використовуватися ВПС, ракетна зброя, дрони та сили ППО для боротьби з ними. "Телеграф" вирішив розібратися, чим це загрожує Україні.

Насамперед слід враховувати, що Збройні Сили Ірану та Армія оборони Ізраїлю, мабуть, найбільш численні армії на Близькому та Середньому Сході. До того ж, обидві країни мають розвинений військово-промисловий комплекс, здатний виробляти найрізноманітнішу зброю, та ще й активно експортувати її.

Отже, що мають Ізраїль та Іран у сенсі авіації, ракетної зброї, дронів та сил ППО?

Ізраїль — ставка на "Єрихон"

У можливому майбутньому конфлікті основною ударною та захисною зброєю для Ізраїлю можуть стати:

ракети Єрихон-2 та Єрихон-3 – зброя була прийнята на озброєння Ізраїлю ще в 1980-х роках і з того часу не раз покращувалася, так що її останній варіант може летіти на 11 500 км, будучи по суті міжконтинентальною балістичною ракетою. Загальна кількість ракет даного типу невідома, але оцінюється від кількох десятків одиниць до більш ніж 100, правда лише Єрихон-3 має високу точність ;

ВВС – безперечно, зараз це найкраща частина ізраїльської армії через свою численність та величезний досвід. У бойовому відношенні основою цього роду військ є багатоцільові винищувачі F-35, які відносяться до "п’ятого покоління" літаків і створені за технологією "стелс". Також їх активно підтримуватимуть більш старі F-15 та F-16. Втім, через малу дальність польоту – від 1500 до 2200 км, використання їх для нанесення авіаударів територією Ірану неможливе без дозаправки у повітрі, але знадобиться для боротьби з іранськими дронами;

БПЛА — незважаючи на розвиненість даного сегмента ізраїльської армії та ВПК, дронів здатних завдати удару на таку відстань — 1500-1800 км, в Ізраїлю офіційно немає;

ППО – даний сегмент Армії оборони Ізраїлю (АОІ) є одним із найпотужніших і найдосвідченіших в армії та має на озброєнні зенітно-ракетні комплекси кількох видів, ті ж американські "Петріоти", ізраїльські "Хец-2,3", ПЗРК "Стінгер" та систему "Залізний купол" проти дронів.

Іран – також покладатиметься на ракети

Ударні та захисні можливості Ірану залишаються багато в чому загадкою, але ймовірно використовуватимуться:

ракети — достатню дальніст для завдання удару (2000-2500 км), судячи з відкритих даних, мають ракети "Шахаб-3" і "Саджіл", правда в реальному бою вони поки не використовувалися і тому невідомо, чи під силу їм подолати ізраїльську ППО також невідома їх чисельність;

ВПС — представлені великою кількістю літаків різних типів, більшість яких знаходиться на технологічному рівні 1970-х років і просто не мають здатності для завдання удару на дальності до 1500 км без дозаправки в повітрі. Мабуть, єдиним винятком є французькі "Міраж F-1", які дісталися Ірану в 1991-му році після того, як вони перелетіли з Іраку, рятуючись від ударів США та їх союзників у ході "Бурі в пустелі". Але навряд ці літаки якісно обслуговувалися всі ці 30 років;

дрони – на відміну від Ізраїлю, Іран має дуже далекобійні дрони-камікадзе, але навіть для найдальших з них, що використовуються проти України "Шахедів", відстань у 1500 км є непереборною, принаймні офіційно;

ППО – як і у випадку з літаками, кількість засобів протиповітряної оборони в Ірані дуже велика, але також має безліч типів. Тут і китайські копії французького ЗРК "Кроталь", радянські комплекси С-75, 200 та 300, Тор-1М та їх китайські та іранські копії, російський ЗРК "Панцир", а також кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів різного виробництва.

Ізраїль vs Іран — сили сторін

Україну конфлікт майже не торкнеться?

Але як можливий новий конфлікт на Близькому Сході торкнеться України? Тут слід враховувати, що Ізраїль військової допомоги нашій країні практично не надає, обмежуючись гуманітарними поставками продовольства, антибіотиків та деякого обладнання для інфраструктури. Також було передано кілька тисяч засобів індивідуального захисту у вигляді шоломів, бронежилетів, протигазів, костюмів для розмінування, кілька броньованих "швидких" та нібито ізраїльську систему управління вогнем Smart Shooter, яка підвищує точність стрілецької зброї.

Іранська допомога РФ представляє собою постачання комплектуючих для виробництва "Шахедів", можливо балістичні ракети та боєприпаси. Ці позиції у можливому конфлікті з Ізраїлем Ірану також особливо не допоможуть, оскільки дрони та ракети, які отримують РФ, мають дальність всього до 1000 км.

А от що може серйозно вдарити по Україні, як і по всьому світу, так це зростання цін на нафту через черговий конфлікт. Про можливість цього українців уже попереджають експерти. Так, засновник та екс-власник АЗС Prime Дмитро Леушкін попереджає про можливе зростання ціни на нафту марки Brent із нинішніх 90 доларів за барель до 100 і більше. Останнє спричинить зростання ціни на бензин в Україні до 65 доларів за літр. Поки що ціна бензину коливається від 51 до 57 гривень за літр залежно від октанового числа.