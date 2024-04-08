Переговори про перемир’я у Газі успішні? ЗМІ пишуть про згоду між Ізраїлем та ХАМАС

З моменту жорстокого нападу терористів на Ізраїль минуло півроку

Ізраїль та ХАМАС 7 квітня відправили своїх представників до Єгипту для нових переговорів про можливе припинення вогню в секторі Газа, звідки Ізраїль вивів війська. На зустрічі було досягнуто прогресу і сторони дійшли згоди щодо основних пунктів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетський державний телеканал Al Qahera. Своєю чергою, канал посилається на високопоставлене єгипетське джерело.

Офіційно поки що жодна зі сторін переговорів у Каїрі не підтвердила цю інформацію. ХАМАС також не дав жодних коментарів з цього приводу.

За даними джерела Al Qahera, делегації ХАМАС і Катару залишили Каїр і повернуться протягом двох днів, щоб узгодити умови остаточної угоди, а делегації Ізраїлю та США залишать Каїр протягом кількох годин. Співрозмовник телеканалу додав, що консультації триватимуть у найближчі 48 годин.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 7 квітня заявив, що, попри зростання міжнародного тиску, Ізраїль не погодиться на припинення вогню без звільнення заручників. ХАМАС, своєю чергою, підтвердив свої вимоги, які включають постійне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із сектору Газа та повернення переміщених осіб.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року палестинське угруповання ХАМАС напало на прикордонні райони Ізраїлю, понад 1200 людей було вбито і 250 взято в полон. Ізраїль відповів бомбардуванням сектору Газа та розпочав наземну операцію, мета якої – розгромити ХАМАС та позбавити його контролю над цією територією.

Як повідомляв "Телеграф", начальник Генерального штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Херці Ха-Леві заявив, що попри те, що Армія оборони Ізраїлю вивела з Сектору Гази всі маневрені наземні сили, війна проти терористичного угрупування ХАМАС триває і далека від завершення. Наразі діє тимчасове перемир’я в рамках угоди про звільнення заручників терористами.