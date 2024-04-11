Ситуація на Близькому сході загострюється: Іран може завдати удару Ізраїлю найближчим часом

У США вважають, що напад неминучий

У США вважають "практично неминучим" масштабний обстріл Ізраїлю з боку Ірану після авіаудару по консульству у Сирії. При цьому німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити польоти в Тегеран на наступні 24 години.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела. Наголошується, що у розвідках США та Ізраїлю вважають, що удар буде і треба ставити питання про те, коли саме.

Тим часом Reuters повідомляє, що авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити рейси до Ірану з міркувань безпеки.

"Ми постійно стежимо за ситуацією на Близькому Сході і перебуваємо у тісному контакті з владою. Безпека наших гостей та членів екіпажу є головним пріоритетом Lufthansa", — йдеться у повідомленні компанії.

Також видання цитує іранське інформаційне агентство Mehr News, яке повідомило, що за даними іранського Міністерства оборони, все повітряне сполучення над Тегераном буде призупинено через "військові навчання" з півночі.

Варто зазначити, що в середу, 10 квітня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї повторив обіцянку завдати удару Ізраїлю у відповідь за удар по Дамаську, який, за його словами, був рівносильний нападу на іранську територію.

Bloomberg повідомляє, що іноземні дипломатичні місії вже готуються до можливих ударів, становлячи плани евакуації на випадок непередбачених обставин.

Тим часом флот США у Перській затоці був приведений у повну бойову готовність.

Як відомо, у понеділок, 1 квітня, за будівлею консульства Ірану в Дамаску було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинули кілька співробітників посольства, а також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані, а також два його помічники. Пізніше стало відомо, що загинули 13 високопоставлених керівників сил Ірану, зокрема троє генералів.