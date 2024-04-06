Бензин може подорожчати через загрозу удару по Ізраїлю з боку Ірану: до чого готуватися українцям

Через можливість бойових дій на Близькому Сході зросли ціни на нафту

У США та Ізраїлі готуються до можливого удару Ірану. Очікується, що він може статися до кінця наступного тижня. Якщо це станеться, то в Україні та у світі загалом подорожчає бензин.

Таке припущення зробив засновник та ексвласник АЗС Prime та учасник паливного ринку Дмитро Леушкін. Паливо подорожчає через зростання нафтових цін.

Наразі один барель нафти коливається в межах 80-91 доларів залежно від марки. Але у разі удару Ірану ціна може зрости до 100 доларів за барель і навіть більше.

"Незабаром цілком ймовірний удар Ірану по Ізраїлю та нафта по 100+ за барель. При цьому розкладі у нас до 65 грн за літр бензину", — написав Леушкін.

Станом на 6 квітня ціни на бензин в Україні ледве сягають 60 гривень за літр:

А95+ — від 52,50 до 59,99 гривень;

А95 — від 49,90 до 57,49 гривень;

А92 — від 49,98 до 53,98 гривень;

Дизельне паливо – від 48,00 до 58,99 гривень.

Як пише УНІАН, через очікування початку бойових дій на Близькому Сході котирування на "чорне золото" лише зростають. Так, нафта марки Brent вперше з жовтня 2023 року піднялася понад 90 доларів за барель.

За даними іноземних ЗМІ, Іран розлютився через знищення ізраїльської ракети низки впливових генералів режиму аятол у Сирії. Влада країни може готувати атаку у відповідь по Ізраїлю, до якої вже готуються війська США та Ізраїлю. Ймовірно, Іран скопіює тактику Росії та атакує роєм дронів разом із запусками крилатих та балістичних ракет — це має заплутати протиповітряну оборону ЦАХАЛу. Напад, швидше за все, слід очікувати до кінця Рамадану – він припадає на наступний тиждень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль придумав, як захиститися від іранських ракет та дронів. Влада країни звернулася до громадян із важливим проханням.